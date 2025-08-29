Испанский клуб заплатил 20 млн евро за трансфер футболиста сборной Украины – СМИ

Футболист киевского "Динамо" Владислав Ванат продолжит свою карьеру в испанской "Жироне". Форвард сборной Украины подпишет с представителями Ла Лиги контракт на пять лет, а столичный клуб получит внушительную сумму компенсации за своего воспитанника.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует известный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, в ночи на 29 августа "Жирона" активировала пункт о расторжении контракта игрока с "Динамо" за 20 миллионов евро.

"Бело-синие" уже получили перевод на свой банковский счет. Именно такая сумма отступных значилась в соглашении Ваната со столичным клубом.

Украинец стал главной целью "Жироны", которая провально стартовала в новом сезоне Ла Лиги, проиграв два стартовых матча с общим счетом 1:8. В составе испанской команды уже выступают два представителя нашей страны – вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков.

Владислав является воспитанником школы киевского клуба. В составе "бело-синих" он провел 119 матчей, в которых забил 51 гол. Также в его активе 11 поединков за сборную Украины, за которую он отличился два раза.

