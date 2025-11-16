Ребров в последний момент изменил состав сборной Украины на матч с Исландией в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил не включать в окончательную заявку на матч отбора ЧМ-2026 полузащитника "Шахтёра" Олега Очеретько. Менее чем за сутки до старта игры с Исландией УАФ опубликовала состав украинской команды, где фамилия 22-летнего донецкого футболиста отсутствует.

Видео дня

Атакующий хавбек "Шахтёра", в сезоне 2025/26 принял участие в 12 матчах Премьер-лиги, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. За "Шахтёр" он в общей сложности сыграл 28 матчей и забил 2 гола. В составе национальной сборной Украины Очеретько 3 раза выходил на поле, отметившись одним голом.

Вместо Олега в заявку вошли следующие футболисты:

Вратари : Евгений Волинец, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник;

: Евгений Волинец, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник; Защитники : Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Тарас Михавко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Тарас Михавко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко; Півзахисники : Иван Калюжный, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Алексей Гуцуляк, Виктор Цыганков, Егор Назарина, Егор Ярмолюк, Назар Волошин, Александр Зубков;

: Иван Калюжный, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Алексей Гуцуляк, Виктор Цыганков, Егор Назарина, Егор Ярмолюк, Назар Волошин, Александр Зубков; Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 16 ноября, "желто-синие" в заключительном туре отбора на ЧМ-2026 в Варшаве сразятся со сборной Исландии.

Накануне Очеретько получил награду от Андрея Шевченко за первый гол в карьере за национальную сборную.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!