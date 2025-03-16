Полный Олимпийский стадион в Риме устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик принес победу своей команде в 29-м туре чемпионата Италии в Серии А против "Кальяри". 27-летний футболист сборной Украины вышел на поле в стартовом составе и забил единственный гол в игре (1:0).

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На 62-й минуте после розыгрыша углового удара наш соотечественник оказался первым на мяче и смог протолкнуть его в ворота. Это вызывало настоящий экстаз у 70 000 зрителей, собравшихся на трибунах Олимпийского стадиона в Риме.

Фанаты вместе с диктором несколько раз проскандировали фамилию украинского игрока.

Повторный шквал овации Артем вызвал на 72-й минуте, когда уходил с поля. Главный тренер решил заменить Довбика на узбека Шомуродова.

В турнирной таблице римский клуб идет на 7-м месте (49 очков).

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта Артем стал главным героем поединка 27-го тура чемпионата Италии в Серии А против "Комо". Довбик вышел на поле на 76-й минуте и забил победный гол.

Наш соотечественник перешел в "Рому" в августе 2024-го и с того момента остается ключевым игроком "волков". Он провел 38 матчах во всех турнирах, забив 15 голов и сделав 4 результативные передачи.

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