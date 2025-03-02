Вышел на замену и принес победу. Олимпийский стадион в Риме устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик стал главным героем поединка 27-го тура чемпионата Италии в Серии А против "Комо". 27-летний футболист сборной Украины вышел на поле на 76-й минуте и забил победный гол.

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Главный тренер римлян Клаудио Раньери выпустил украинца после перерыва при счете 1:1 и наш форвард блестяще вошел в игру. На 76-й минуте нидерландец Девин Ренш вырезал красивую фланговую передачу в центр где соотечественник без шансов для голкипера протолкнул мяч в ворота.

Сразу после забитого мяча весь стадион взорвался овациями, благодаря украинца.

Заслуженную порцию оваций Артем получил и после финального свистка.

После этой победы "Рома" набрала 43 очка и поднялась на 8-е место в турнирной таблице.

Отметим, что Довбик вернулся к игре после продолжительной паузы. Он пропустил три матча "Ромы", сперва взяв перерыв в поединке против "Пармы" для подготовки к важному матчу с "Порту" в Лиге Европы. Однако за день до этого поединка он получил травму, связанную с проблемами в приводной мышце.

В Серии А Довбик забил свой первый гол за последний месяц. До этого в элитном итальянском первенстве Артем отличался аж 26 января, забив пенальти "Удинезе".

Теперь на счету украинского футболиста 9 голов в чемпионате, что делает его лучшим бомбардиром "Ромы" в текущем сезоне (у Дибалы 6 забитых мячей).

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля Артем отметился забитым голом в четвертьфинале Кубка Италии против "Милану". 27-летний футболист сборной Украины смог расписаться в воротах французского голкипера миланцев Майка Меньяна спустя 8 минут после выхода на замену.

На 46-й минуте Раньери снял узбекского новичка Ельдор Шомуродова, выпустив вместо него Довбика, и Артем великолепно ворвался в игру.

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