Футболист сборной Украины, которого окрестили новым Холандом, стал главным героем матча в Нидерландах. Видео

Артем Степанов спас "Утрехт" от поражения в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов против "Гоу Эхед Иглс". 19-летний футболист сборной Украины реализовал пенальти на 90-й минуте и установил окончательный счет 3:3.

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Встреча началась еще 5 сентября, однако завершить ее тогда не удалось. На 65-й минуте при счете 1:3 в пользу "Гоу Эхед Иглс" болельщики "Утрехта" забросали поле пиротехникой, после чего арбитр остановил игру.

Оставшуюся часть матча команды провели сегодня, 8 сентября, уже при пустых трибунах. "Утрехт" сумел сократить отставание на 76-й минуте благодаря голу Диддена, а на 90-й минуте получил право на пенальти. Степанов точно пробил с точки, сравняв счет. Для украинца этот гол стал четвертым в четырех подряд матчах Эредивизи в нынешнем сезоне.

Ранее Степанов забивал в матчах против АЗ, "Спарты" и ПСВ. Права на форварда принадлежат немецкому "Байеру", за "Утрехт" он выступает на правах аренды.

Всего на счету Степанова уже восемь голов в Эредивизи. По этому показателю он вошел в тройку лучших украинских бомбардиров в истории чемпионата Нидерландов.

Степанов, которого Украине часто сравнивают с Эрлингом Холандом из-за роста, прически и манеры игры, является игроком молодежной сборной Украины и считается одним из самых перспективных нападающих своего поколения.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле прошлого года Степанов выдал яркую концовку в матче 10-го тура Молодёжной лиги НФС (Лига A) в Германии против ровесников из "Айнтрахта" U19. На 81-й минуте наш соотечественник забил невероятный мяч пяткой в касание после прострела – в стиле Златана Ибрагимовича.

Осенью 2024-го Степанов стал самым молодым представителем нашей страны, который сыграл в матче Лиги чемпионов. Уроженец Луцка появился на поле в самом престижном европейском клубном турнире в возрасте 17 лет, трех месяцев и шести дней.

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