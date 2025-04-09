Футболист сборной Украины забил невероятный гол в стиле Златана Ибрагимовича. Видео

Украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артём Степанов выдал яркую концовку в матче 10-го тура Молодёжной лиги НФС (Лига A) в Германии против ровесников из "Айнтрахта" U19. На 81-й минуте наш соотечественник забил невероятный мяч пяткой в касание после прострела — в стиле Златана Ибрагимовича.

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Уже через две минуты 17-летний футболист молодежной сборной Украины оформил дубль, установив окончательный счёт – 3:1.

Для 17-летнего украинца это уже 20-й и 21-й голы за юношескую команду "Байера" в нынешнем сезоне. В 26 матчах он продемонстрировал отличную результативность и продолжает стабильно прогрессировать.

Артём родился в 2007 году в Луцке. Сначала тренировался в академии одного из местных клубов, где быстро обратил на себя внимание. Позже переехал в Германию и присоединился к системе "Байера", где прошёл путь от U17 до основы молодёжной команды.

На поле он действует в роли центрального нападающего, отличается техникой, скоростью и нестандартным мышлением в штрафной. Также он привлекается в юношескую сборную Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Степанов стал самым молодым представителем нашей страны, который сыграл в матче Лиги чемпионов. Уроженец Луцка появился на поле в самом престижном европейском клубном турнире в возрасте 17 лет лет, трех месяцев и шести дней.

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