После того, как Стармер и Макрон (Мерц - человек порядочный - честно отказался) подписали декларацию с президентом Зеленским о развёртывании в нашей стране по окончании войны их войск, стало ясно, что Великобритания (в лучших традициях провокатора Джонсона) и Франция, у которых военные бюджеты чуть превышают у каждой 2 процента их ВВП, откровенно работают на бесконечную войну в Украине, ведь на ТАКОЕ после ее завершения - мордор никогда не согласится и сделает все, чтобы мира на подобных условиях как можно дольше не было.

Так что смотреть нам надо ну никак не на таких помощниц, ибо единственное, что им на самом деле нужно, это чтобы мы воевали вместо НАТО, ибо страны Балтии или Польшу им придется уже реально защищать, иначе НАТО, окончательно опозорившись, помрет.

Наш шанс - не в хитровыхитренной зажравшейся Европе, а в Трампе, стремящемся, кстати, военный бюджет-2027 увеличить с 0,9 до 1,5 трлн долларов, то есть на 2/3, и почти выйти на сакральные 5 процентов от ВВП, хотя Америке - в отличие от Европы - пока что ничего не угрожает, да и цена процента там несколько иная.

Когда Трамп купит у гренландцев Гренландию без посредников - к примеру, предоставив каждому из 60 тысяч по 1 млн долларов, не считая американского паспорта, и сможет разрешить Китаю аналогично поступить с азиатской частью мордора - тоже уже почти незаселенной и редко просыхающей, Украине на этот всеобщий праздник жизни важно также не опоздать.

Ради этого она должна сделать себя тоже полезной, причем именно в понимании Трампа, то есть удачно и успешно использовать слова ЗАЩИТА и ГАРАНТИИ только в диалектическом единстве с гораздо более интересными: ИНВЕСТИЦИИ, СОБСТВЕННОСТЬ, [относительно] НЕДОРОГИЕ [даже если зарплату утроить, что Трамп и предлагает!] КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ, НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, СВЕРХПРИБЫЛИ, НЕДРА (и тому подобными), что, собственно, вместе взятое как раз и будет равно желаемой защите с гарантиями.

Мэйк Юкрэйн

грэйт эгэйн.