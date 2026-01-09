Пенсионные требования МФВ: что изменится для украинцев в ближайшее время

В Украине правительство еще с прошлого года разрабатывает комплексную пенсионную реформу. Аналитику предоставлял Всемирный банк в рамках программы сотрудничества. В "пенсионных условиях" МВФ фактически прописаны те шаги, которые правительство уже некоторое время разрабатывает.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Разработчики реформ сетовали на отсутствие политической воли для принятия изменений. О самом болезненном (но от того не менее необходимом) шаге с повышением пенсионного возраста нет упоминаний ни в наработках Кабмина, ни в условиях МВФ. Не ко времени. Однако есть изменения, которые будут неприятными для отдельных категорий пенсионеров.

Например, общие правила индексации пенсий. Это нововведение не затронет абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе, потому что они и так получают пенсию по общим правилам. Эта индексация – это увеличение расчетного размера выплаты на определенный коэффициент, который считается как сумма половины прошлогодней инфляции и половина от среднегодовых за три последних года темпов роста зарплат.

Полная индексация первые несколько лет после выхода на пенсию не проводится. Кроме того, повышают "голый", рассчитанный по формуле, размер пенсии. Это приводит к стремительному устареванию абсолютного большинства пенсий. Однако вместе с тем существует когорта особых пенсионеров – прокуроры, кадровые военные, правоохранители.

Это десятки тысяч украинцев, которые имеют особые условия перерасчета пенсий. Дело в том, что они до конца жизни имеют право получать не маленькую индексацию уже рассчитанной выплаты – им пересчитывают пенсию, учитывая действующие размеры зарплат (чаще всего от 60% зарплаты) .

Хитрость заключается в том, что "специальные" пенсионеры еще и получают расчет не от своей зарплаты, а от максимально возможной. В результате такая "индексация" для них приводит к росту пенсий до уровня выше, чем их фактическая зарплата.

Яркий пример – бывший прокурор Владимир Изотов. ПФУ рассчитал ему по решению суда выплату в размере 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн. И хотя Изотов в своей декларации за эти пять лет таких выплат не указывал, а его среднемесячная зарплата за упомянутый период составляла 44,7 тыс. грн, именно эта справка помогла получить гигантскую пенсию.

Новые правила должны уравнять всех. И прокуроры, и медики, и учителя будут иметь право на индексацию, которая считается одинаково.

Кроме того, по информации нардепа Ярослава Железняка, правительство в рамках соглашения с МВФ обещает воздержаться от:

введения новых специальных пенсий или привилегий;

принятия нового законодательства, которое создавало бы дополнительные условные пенсионные обязательства без обеспечения финансовыми ресурсами;

изменений, которые привели бы к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

Логика МВФ проста – средств на дополнительные пенсионные права нет, поэтому их нельзя вводить. Многочисленные льготы, специальные пенсионные законы, особые пенсионные права уже создали в стране целые прослойки особых пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!