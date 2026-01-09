Схоже, знайдено ще один синонім, який характеризує брехню кремлівської пропаганди.

У ніч з 8 на 9 січня росія запустила по Львівській області "Орєшнік" (ліщина - українською).

Міністерство оборони московії випустило заяву, що, мовляв, це відповідь на атаку українськими дронами путінської резиденції на Валдаї і що буцімто мета виконана, знищені об'єкти виробництва безпілотників, а також енергетична інфраструктура, яка забезпечувала роботу військово-промислового комплексу України.

Як це й буває, ця інформація розрахована на внутрішнього споживача, зазомбованого путінським телевізором, бо до Інтернету росіяни з кожним днем мають усе менше доступу.

Навіть Трамп засумнівався в тому, що українські дрони летіли на путінську резиденцію на Валдаї. А виробники українських безпілотників засіли у київських багатоповерхівках, у які врізалися російські шахеди. І найбільшим ворогом виявився убитий київський медик, який приїхав надати містянам допомогу. Газом же користуються виключно військові, а не мирні мешканці, яких путін хоче залишити без світла, тепла і води у найморознішу пору року.

Кремлівський імперець живе у своїй бульбашці, і ті, хто біля нього, надаватимуть милу його серцю інформацію. Він готовий вірити у все, лиш би залишитися при владі.

Валдайська ліщина - це не лише символ кремлівської брехні, а й найогидніша форма російської агресії.