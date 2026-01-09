Сомнительные тендеры "Энергоатома": OBOZ.UA нашел компанию, которая получила сотни миллионов в разгар крупнейшей схемы в истории Украины

В 2025 году фирма "Торгсервис" заработала на государственных тендерах 609,641 млн грн (здесь и далее все суммы с НДС). Из них 555,707 млн грн было получено от заказов скандального "Энергоатома". То есть в разгар действия коррупционной схемы, известной как "шлагбаум", "Энергоатом" обеспечил "Торгсервису" более 90% его тендерных доходов. И потенциально мог получить от около 61,5 млн грн до почти 91,5 млн откатов, которые, собственно, и составляют пресловутые 10-15% откатов участникам схемы.

OBOZ.UA продолжает серию материалов о крупных подрядчиках "Энергоатома", которые, вероятно, могли быть участниками коррупционной схемы – ведь регулярно получали заказов на десятки, а то и сотни миллионов. С первой "серией" можно ознакомиться здесь. В ней речь идет о компании "Західелектромонтаж", которая получала заказы на бесконкурентных тендерах, а там, где конкуренты все же были, – через "кабинеты".

В этом же материале мы рассказываем о фирме "Торгсервис". Это компания, которая получала заказы благодаря подозрительным тендерам, а также фигурировала в делах о нанесении немалых убытков другому госпредприятию.

Большие деньги на подозрительных тендерах

Всего согласно данным YouControl, в 2025-м "Торгсервис" победил на 7 тендерах "Энергоатома". Самым дешевым стал заказ на 8,792 млн грн. Самым дорогим – на 244,62 млн грн.

Это был тендер на поставку технической серы. Участие же в нем принимала только 1 компания – собственно, "Торгсервис". Поэтому фактически торги прошли без конкуренции. Как и тендер на 160,2 млн грн – также на поставку технической серы.

А вот на тендер на поставку еще одной партии технической серы – на этот раз уже на 89,284 млн грн – кроме "Торгсервиса" пришли еще две фирмы –"Компания Системтрейд" и "Галтехнопарк". Аукцион прошел действительно как аукцион – компании боролись и снижали ставки. То есть, с одной стороны, ситуация отличалась от той, в которой все тот же "Західелектромонтаж" получил заказ на 44,724 млн грн, когда за три раунда ни одна из компании не изменила своего стартового предложения.

Однако, с другой стороны, торги по поставке серы все же отдают неприятным "душком". Дело в том, что свои предложения меняли только "Торгсервис" и "Галтехнопарк". А вот "Компания Системтрейд" до конца держалась за свою цену – из-за чего и проиграла.

Если же посмотреть на то, как проходил аукцион, может сложиться впечатление, что стратегия "Компании Системтрейд" была логичной – с самого начала эта фирма предлагала цену, значительно лучше тех, которые давали другие участники. Но если взглянуть под другим углом, то видя, что соперники сбрасывали миллионы, логично было бы предположить, что хотя бы один из них таки превзойдет твою цену – и перед финальным раундом снизит ее. Но этого не произошло – и "Компания Системтрейд" проиграла "Торгсервису" лишь на 1 тыс. грн.

С другой стороны, по факту реальную борьбу проводил только "Торгсервис". Потому что хотя "Галтехнопарк" перед финальным раундом и сбросил 3,282 млн грн, а в финальном раунде снизил цену еще почти на 1,77 млн, но это предложение оказалось на 100 грн больше начального от "Компания Системтрейд". То есть "Галтехнопарк" снизила свою цену более чем на 5 млн грн, но сбросить еще 100 грн для нее оказалось неподъемно. Желание получить заказ как оно есть.

А на тендер на 20,504 млн грн на поставку углеаммонийной соли, кроме "Торгсервиса", пришла компания "К.5". За все раунды торгов ни один из участников не менял своего предложения – и "К.5" одержала победу.

Но заказ отдали "Торгсервису" – поскольку победителя по сути дисквалифицировали из-за того, что у него "тендерное предложение не соответствует условиям технической спецификации и другим требованиям относительно предмета закупки". У "Торгсервиса" же все было хорошо, поэтому победу отдали ему. А с ней и "дополнительные" миллионы "Энергоатома".

По похожему принципу прошел и тендер на 20,038 млн грн на еще одну поставку углеаммонийной соли. Кроме "Торгсервиса", на торги пришла компания "Фортунак", дала предложение, лучше более чем на 4,5 млн грн, "Торгсервис" не боролся, поэтому "Фортунак" победил, но из-за проблем с документами эту победу отменили и заказ отдали "Торгсервису".

Аналогично прошел и тендер на поставку углеаммонийной соли уже на 12,267 млн грн. Кроме "Торгсервиса" и "Фортунака", на него пришла компания "Укртранзит", предложения на торгах не менял никто, "Фортунак" победил, но:

Эту победу отменили из-за проблем с документами.

Следовательно, заказ перешел к "Укртранзиту", который "занял" 2 место – но и у него были проблемы с документами, идентичные с теми, с которыми столкнулся "Фортунак".

"Торгсервис" получил подряд.

И четвертый тендер на поставку углеаммонийной соли – на 8,792 млн грн. Он же самый примечательный, потому что:

Заявилось 5 участников.

"Торгсервис", "Укртранзит", "Симплхаус", "Совместное украинско-латвийское предприятие "Химимпекс", "ТЗК №1".

Все, кроме "Торгсервиса", меняли предложения.

По результатам аукциона, "Торгсервис" занял 5 место.

Подряд получила именно эта компания, потому что у остальных проблемы с документами.

Тогда как "Торгсервис" смог получить заказов от "Энергоатома" на более чем 600 млн грн? По меньшей мере, очень неоднозначно:

2 подряда получены на бесконкурентных тендерах.

4 – из-за дисквалификаций (порой массовых) всех, кто давал лучшую цену .

. 1 – из-за очень странного поведения конкурентов, которым, например, более 5 млн грн сбросить не жалко, а вот еще 100 грн – за гранью реальности.

Для того же, чтобы прояснить ситуацию, OBOZ.UA обратился за комментариями к "Энергоатому", а также "Торгсервису" и руководству этой компании. А кроме того, в Антимонопольный комитет Украины – с просьбой дать оценку ситуации.

Кто получает выгоду

Сам же "Торгсервис" был создан очень давно – в конце 2000 года. По данным YouControl:

Основным видом деятельности этой компании является оптовая торговля химическими продуктами

А среди дополнительных видов деятельности привлекают внимание неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями, производство масла и животных жиров, оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями и тому подобное.

Владеют же компанией Сергей Гринько и Сергей Евсеев. Обоим принадлежит по 50% и оба внесли в уставный капитал по 5,9 тыс. грн. До Сергея Гринько партнером Евсеева был Борис Гринько – вероятно, отец нынешнего конечного бенефициара.

Главным же бухгалтером компании с октября 2025 года является Галина Гринько – вероятно, родственница Сергея Гринько. Такой вот потенциальный семейный бизнес.

Евсеев же, по данным "Наших денег", ранее был конечным бенефициаром компании "Энерго-промышленная группа "Югенергопромтранс" – вместе с Владимиром Куковальским и Жанной Григоренко. Последняя же, отмечается, была прописана по одному адресу с Русланом Журило.

"Журило является фигурантом двух уголовных производств НАБУ: о нанесении ГП "Объединенная горно-химическая компания" 300 млн грн убытков при реализации титановой продукции. И в "деле Мартыненко" относительно хищений в системе "Энергоатома" – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, с Журило также была связана компания "Торговый дом "Эко-Сервис", которая ранее выступала поставщиком серы для "ВостГОК".

"В 2022 году ВАКС признал виновными руководителя этой фирмы и замдиректора госкомбината в коррупционных деяниях на закупке серы в 2015 году. Они поднимали закупочную цену дополнительными соглашениями, нанеся госпредприятию ущерб на 24 млн грн", – рассказали аналитики.

Криминальный след

Скандальными стали и поставки серы уже самим "Торгсервисом". Так, тендер на 244,62 млн грн стал не только крупнейшим подрядом этой компании для "Энергоатома" в 2025 году, но и на тот момент – рекордным для самого "Энергоатома" за время полномасштабной войны (в долларовом эквиваленте).

Еще раньше компания стала фигурантом скандала об убытках все того же "ВостГОК" в результате реализации серной кислоты через посредника. Так, в 2020 году сообщалось, что это предприятие потеряло более 100 млн грн. А посредником и оказался "Торгсерис".

О проблеме тогда сообщил нардеп Муса Магомедов. В частности, он убеждал, что:

Цена на серную кислоту существенно выросла, а ее себестоимость снизилась.

Тем не менее "ВостГОК" нес убытки в особо крупных размерах.

Однако "эксклюзивный посредник" – "Торгсервис" – получал необоснованные прибыли. Причем даже несмотря на то, что не был производителем этой продукции.

Далее "Торгсервис" стал фигурантом ряда уголовных производств по убыткам, полученным "ВостГОК" в результате договоров, заключенных с этой компанией. Последние заседания в них были проведены в 2024 году.

OBOZ.UA продолжит рассказывать о компаниях, которые получали от "Энергоатома" значительные средства на странных условиях. Больше о них – в наших следующих материалах.