Использование ФЛП крупным бизнесом: работники теряют свои права
Постійно наголошую, що використання ФОП великим бізнесом – це не тільки ризик пожиттєво стати боржником для фізичної особи, це і втрата всіх прав звичайного працівника — на відпустку, лікарняні, соціальні гарантії та захист за трудовим договором.
А для такого бізнесмена ухилянта – це кримінальна відповідальність.
До таких висновків прийшов і Верховний Суд від 21 листопада 2025 року у справі № 140/10379/24. ВСУ чітко висловив позицію, що "формальне укладення цивільно-правового договору не виключає можливості виникнення фактичних трудових відносин, якщо за своїм змістом правовідносини мають всі ознаки трудових".
За позицією Верховного Суду фактичними ознаками трудових відносин є:
• виконання роботи за встановленим графіком;
• інтеграція у виробничий процес підприємства;
• підпорядкування внутрішнім правилам та керівництву;
• регулярне виконання функцій, притаманних штатному працівнику.
А також використання ФОП на папері замість трудового найму:
• призводить до не сплатити податків і внесків таким великим бізнесом, зокрема ЄСВ, ПДФО та військового збору;
• позбавляє людину прав, які вона мала б як працівник — оплачуваної відпустки, лікарняних, вихідної допомоги та інших гарантій.
Крім того, така схема допомагає уникнути відповідальності за порушення трудового законодавства і ускладнює працівнику захист своїх трудових прав.
Дослухайтесь і не робіть дурниць! Закликаю!