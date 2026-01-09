Постійно наголошую, що використання ФОП великим бізнесом – це не тільки ризик пожиттєво стати боржником для фізичної особи, це і втрата всіх прав звичайного працівника — на відпустку, лікарняні, соціальні гарантії та захист за трудовим договором.

А для такого бізнесмена ухилянта – це кримінальна відповідальність.

До таких висновків прийшов і Верховний Суд від 21 листопада 2025 року у справі № 140/10379/24. ВСУ чітко висловив позицію, що "формальне укладення цивільно-правового договору не виключає можливості виникнення фактичних трудових відносин, якщо за своїм змістом правовідносини мають всі ознаки трудових".

За позицією Верховного Суду фактичними ознаками трудових відносин є:

• виконання роботи за встановленим графіком;

• інтеграція у виробничий процес підприємства;

• підпорядкування внутрішнім правилам та керівництву;

• регулярне виконання функцій, притаманних штатному працівнику.

А також використання ФОП на папері замість трудового найму:

• призводить до не сплатити податків і внесків таким великим бізнесом, зокрема ЄСВ, ПДФО та військового збору;

• позбавляє людину прав, які вона мала б як працівник — оплачуваної відпустки, лікарняних, вихідної допомоги та інших гарантій.

Крім того, така схема допомагає уникнути відповідальності за порушення трудового законодавства і ускладнює працівнику захист своїх трудових прав.

Дослухайтесь і не робіть дурниць! Закликаю!