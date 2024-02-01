Формулу-1 шокировал сенсационный 'трансфер века'

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в сезонах 2025 и 2026 будет выступать за Ferrari, где будет партнером Шарля Леклера. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 подписал новый мегаконтракт на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Издание The Sun назвало этот трансфер "шокирующим", а фанаты в соцсетях окрестили его "трансфером века".

39-летний Хэмилтон, который в 2024-м проведет последний сезон с Mercedes, назвал итальянскую команду лучшим вариантом для завоевания рекордного восьмого титула чемпиона мира.

Это удар по боссу Mercedes Тото Вольфу в преддверии нового сезона Формулы-1 , который стартует в Бахрейне 2 марта.

"Я провёл потрясающие 11 лет с этой командой, и я так горжусь тем, чего мы достигли вместе. Mercedes был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, поэтому решение уйти было одним из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов. Я буду вечно благодарен за невероятную поддержку моей семьи Мерседес, особенно Тото за его дружбу и лидерство, и я хочу финишируйте вместе на высоком уровне", - заявил Льюис.

"Мы знали, что наше партнерство в какой-то момент придет к естественному концу, и этот день настал", - отреагировал Вольф.

Хэмилтон всегда клялся в верности Mercedes и Вольфу. Последний вместе с главным инженером команды Джеймсом Эллисоном недавно договорились о продлении контракта, что могло стать последним шансом убедить Льюиса остаться.

Однако Хэмилтон после двух трудных лет в Mercedes, где он не выигрывал с декабря 2021 года, решил уйти.

Когда просочились слухи о переходе Хэмилтона в Ferrari, это спровоцировало ошеломляющий рост стоимости акций Ferrari, которая взлетела более чем на 3 миллиарда фунтов стерлингов и достигла рекордного уровня.

В результате перехода Хэмилтона Карлос Сайнс покинет Ferrari следующей зимой, и ему советуют присоединиться к команде Audi, которая займет место в Sauber.

"После сегодняшних новостей мы с Scuderia Ferrari расстанемся в конце 2024 года. У нас впереди еще долгий сезон, и, как всегда, я буду стараться изо всех сил ради команды и Тифози по всему миру", - заявил испанский пилот.

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