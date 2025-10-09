'Дауны. Их нельзя допускать': чемпион ОИ из РФ закатил истерику и набросился с оскорблениями на Норвегию

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с новой порцией отборных оскорблений на норвежцев после того, как лыжники из этой страны выступили против допуска россиян к международным турнирам и Ои-2026. Представитель страны-агрессора с неприкрытым шовинизмом признался в ненависти к скандинавам.

Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу Sport24. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина и ярого Z-патриота, норвежцы якобы боятся конкуренции с россиянами, а также политизируют спорт на фоне того, как РФ продолжает захватническую войну против Украины.

"Они отмороженные. Норвежцев никуда нельзя допускать. Они не хотят нормальной конкуренции, а потом сами жалуются, что у них проводятся соревнования, но не окупаются, потому что нет той конкуренции, которая была с россиянами и беларусами. Там сплошные астматики. В Норвегии самое большое количество даунов. Так что меня не удивляют слова этих лыжниц. Я норвежцев терпеть не могу и всю жизнь не мог. Это скупердяи, которые умирают в прадедовских штанах. Такая богатая страна и такие большие скупердяи. Меня ничего не удивляет в их поведении", – в истерике заявил Тихонов.

Ранее он уже оскорбительно высказался в адрес звезды мировых лыжных гонок и сборной Норвегии Йоханнеса Клебо, который категорично выступил против допуска россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Легков набросился с оскорблениями на шведскую лыжницу Сван Линн, которая выступила против допуска россиян к Играм-2026.

