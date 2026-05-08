'Финал Магучих? Была не готова смотреть': Левченко призналась, что боялась разрыдаться после провала на Олимпиаде

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко отказалась идти на стадион во время финала Олимпийских игр 2024, в котором участвовали Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Легкоатлетка, которая вылетела с турнира без результата, объяснила, что ей было тяжело совладать с эмоциями из-за своего позорного провала.

В этом Левченко призналась в интервью YouTube-каналу известной журналистки Маричи Падалко. 28-летняя уроженка Бахмута, которую считают самой красивой спортсменкой страны, призналась, что могла расплакаться на арене, поэтому наблюдала за выступлением соотечественниц в фан-зоне.

"Я не смогла поехать на стадион. Я очень боялась, что я буду плакать. Я хотела поболеть, но я понимала, что я не в ресурсе отдать свою поддержку и любовь болельщика спортсменам. И у меня были настолько сильны мои внутренние переживания, что я вот была не готова смотреть вживую. Я смотрела в фан-зоне, вместе со всеми атлетами из разных стран... Я просто посмотрела, как робот, наверное. Потому что я даже не понимала, где я нахожусь и что я делаю. Это такой был как, знаете, как один такой сон просто..." – вспомнила свои эмоции Левченко.

До этого Юлия откровенно рассказала, почему не смогла показать какой-либо результат на ОИ-2025, не сумев взять первую же высоту.

