Финал Лиги чемпионов омрачен смертельной трагедией

Экс-президент "Интера" Эрнесто Пеллегрини скончался на 85-м году жизни утром в день финала Лиги чемпионов, где его бывший клуб встречаются с ПСЖ, сообщает SkySports. Прощание со знаменитым итальянцем состоится 4 июня в базилике Сант’Амброджо в Милане.

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Пеллегрини возглавлял "Интер" с 1984 по 1995 год и вошёл в историю клуба как один из самых уважаемых руководителей. При нём команда выиграла четыре трофея, в том числе знаменитое "скудетто рекордов" в 1989 году, а также две победы в Кубке УЕФА (1991 и 1994). В 2020 году его включили в Зал славы клуба.

Он приобрёл "Интер" у Иваноэ Фрайццоли и стал 17-м президентом в истории "нерадзурри". Именно при Пеллегрини в команду пришли такие звёзды, как Маттеус, Клинсманн, Бреме и Румменигге.

Клуб почтит память бывшего президента траурными повязками на финале Лиги чемпионов в Мюнхене. "Он оставил неизгладимый след в истории клуба", — говорится в официальном заявлении "Интера".

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 31 мая, французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Интер" сыграют в главном матче европейского клубного сезона. Команды из Парижа и Милана определят победителя Лиги чемпионов в первом очном противостоянии друг с другом в истории.

Поединок принимает стадион "Альянц Арена" в немецком Мюнхене. OBOZ.UA онлайн-трансляцию матча ПСЖ – "Интер". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

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