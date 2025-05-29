ПСЖ – "Интер": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов-2025
Миланский "Интер" и парижский "Пари Сен-Жермен" в субботу, 31 мая, определят победителя розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2024/25. Команды впервые в истории встречаются друг с другом в европейских континентальных соревнованиях, а для итальянцев это второй финал престижнейшего турнира за три года.
Поединок состоится на стадионе "Альянц Арена" в немецком Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ – "Интер". Время начала – 22:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПСЖ – "ИНТЕР"
Лига чемпионов. Финал
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния), арбитр VAR: Деннис Хиглер (Нидерланды)
ПСЖ (Париж, Франция) – "Интер" (Милан, Италия) – 0:0
__________________________________
2 ДНЯ ДО МАТЧА. Обе команды гарантировали себе участие в будущем розыгрыше Лиги чемпионов через национальные чемпионаты. Именно благодаря этому дополнительную путевку в основную сетку турнира получил лондонский "Челси".
2 ДНЯ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! В субботу у нас завершается европейский клубный сезона поединком за кубок Лиги чемпионов. При этом интересно, что обе команды уже в середине июня стартуют на чемпионате мира в США.
Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok сделал на прогноз на результаты киевского "Динамо" в квалификации к новому розыгрышу Лиги чемпионов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!