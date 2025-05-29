ПСЖ – 'Интер': онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов-2025

Миланский "Интер" и парижский "Пари Сен-Жермен" в субботу, 31 мая, определят победителя розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2024/25. Команды впервые в истории встречаются друг с другом в европейских континентальных соревнованиях, а для итальянцев это второй финал престижнейшего турнира за три года.

Видео дня

Поединок состоится на стадионе "Альянц Арена" в немецком Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ – "Интер". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПСЖ – "ИНТЕР"

Лига чемпионов. Финал

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния), арбитр VAR: Деннис Хиглер (Нидерланды)

ПСЖ (Париж, Франция) – "Интер" (Милан, Италия) – 0:0

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2 ДНЯ ДО МАТЧА. Обе команды гарантировали себе участие в будущем розыгрыше Лиги чемпионов через национальные чемпионаты. Именно благодаря этому дополнительную путевку в основную сетку турнира получил лондонский "Челси".

2 ДНЯ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! В субботу у нас завершается европейский клубный сезона поединком за кубок Лиги чемпионов. При этом интересно, что обе команды уже в середине июня стартуют на чемпионате мира в США.

По мнению аналитиков, французы имеют больше шансов на успех в основные 90 минут игрового времени. Эксперты GGBET предлагают такой прогноз на футбол : победа ПСЖ – 2.22, ничья – 3.41, победа "Интера" – 3.51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok сделал на прогноз на результаты киевского "Динамо" в квалификации к новому розыгрышу Лиги чемпионов.

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