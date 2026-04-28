ФИФА собирается изменить правила футбола на чемпионате мира-2026. Стали известны подробности

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует изменить систему накопления жёлтых карточек на чемпионате мира-2026, чтобы снизить риск дисквалификаций игроков в решающих матчах, пишет The Athletic. Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир впервые примут сразу три страны: США, Канада и Мексика

Видео дня

По новым правилам футбола жёлтые карточки будут аннулироваться не только после четвертьфиналов, как это было раньше, но и после группового этапа. Это связано с расширением турнира до 48 сборных и появлением дополнительной стадии плей-офф, включая 1/16 финала.

В случае одобрения изменений игроки смогут пропускать матч из-за дисквалификации только при двух предупреждениях в рамках одного из этапов: либо в группе, либо на стадии от 1/16 финала до четвертьфинала. В ФИФА считают, что такая система сделает турнир более справедливым и снизит вероятность потери ключевых футболистов в решающих играх.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта ФИФА впервые в истории разрешила телевизионным вещателям показывать рекламу прямо по ходу матчей чемпионата мира 2026 года. Рекламные блоки смогут выходить во время специальных пауз на водопой, которые будут вводиться в середине каждого тайма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!