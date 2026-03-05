ФИФА приняла историческое решение по ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые в истории разрешила телевизионным вещателям показывать рекламу прямо по ходу матчей чемпионата мира 2026 года. Рекламные блоки смогут выходить во время специальных пауз на водопой, которые будут вводиться в середине каждого тайма.

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников, знакомых с новыми правилами. Речь идет о трехминутных остановках игры, которые ФИФА ранее решила проводить в середине каждого 45-минутного тайма. Организация представила эту меру как шаг для защиты здоровья футболистов, при этом такие паузы будут назначаться арбитром во всех матчах независимо от погодных условий.

По данным источников издания, вещателям разрешат переключаться на рекламные ролики по аналогии с перерывом между таймами или тайм-аутами в баскетболе и американском футболе. При этом для рекламы установлены временные ограничения: она не может начинаться раньше чем через 20 секунд после остановки игры и должна завершаться не позднее чем за 30 секунд до возобновления матча. Таким образом, окно для рекламного блока составит около двух минут и десяти секунд.

Телевещатели не обязаны полностью уходить на рекламу. Они могут оставить в эфире картинку со стадиона, показать студию с аналитикой или использовать разделенный экран с рекламными баннерами. В таком случае разрешено размещать только рекламу партнеров ФИФА. Если же трансляция полностью переключается на рекламный ролик, время может быть продано любым рекламодателям.

The Athletic отмечает, что раньше чемпионаты мира в основном транслировались общественными телеканалами, особенно в Европе, где реклама во время матчей практически не показывалась. Сейчас многие права принадлежат коммерческим вещателям, которым разрешат использовать новые паузы для рекламных блоков.

Исполнительный вице-президент по спорту телеканала "Телемундо" Хоакин Дуро заявил The Athletic, что его компания рассматривает такие остановки как дополнительную возможность для партнеров, однако отметил, что во время пауз происходит много интересных моментов.

Он подчеркнул, что ему, как болельщику, важно "смотреть игру и слышать все, что происходит даже во время пауз на гидратацию", поскольку можно увидеть, как тренеры общаются с игроками и какие указания дают на поле. Дуро добавил, что из-за новых остановок футбол "в каком-то смысле станет похож на матч из четырех четвертей, как в американском футболе или баскетболе", и отметил: "Для американских видов спорта это логично, но футбол отличается".

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир примут три страны: США, Канада и Мексика, а матчи состоятся в 16 городах.

Это будет первый чемпионат мира, который организуют сразу три государства, и первый турнир с 48 сборными вместо 32. Всего запланировано 104 матча.

Матч открытия пройдет 11 июня 2026 года в Мехико, а финал состоится 19 июля на стадионе в регионе Нью-Йорк – Нью-Джерси.

Сборная Украины не получила прямую путевку на чемпионат мира и участвовала в европейском отборочном турнире. 26 марта в полуфинале плей-офф подопечные тренера Сергея Реброва встретятся с командой Швеции.

