ФИФА изменила место Украины из-за ЧМ-2026. Какая позиция в рейтинге

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после завершения чемпионата мира 2026 года. Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 33-е место.

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Главное изменение в верхней части рейтинга произошло на первой строчке. Новым лидером стала сборная Испании, которая выиграла чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

В финале турнира испанцы обыграли Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Благодаря этому результату команда поднялась на первое место мирового рейтинга, а аргентинцы опустились на вторую позицию.

Тройку сильнейших сборных мира замыкает Франция, четвертой остается Англия. Несмотря на то что англичане завоевали "бронзу" ЧМ-2026, победив Францию в матче за третье место, французы сохранили более высокую позицию в рейтинге ФИФА.

Сборная Украины в обновленной версии рейтинга занимает 33-е место. До пересчета очков команда находилась на 32-й строчке, однако по итогам матчей финальной части мирового первенства опустилась на одну позицию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина улучшила свое положение в таблице коэффициентов УЕФА после завершения первого еврокубкового раунда нового сезона. Вклад в общий результат внесли киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", благодаря чему страна поднялась на одну строчку вверх.

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