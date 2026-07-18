УЕФА изменил место Украины из-за "Динамо" и "Шахтера". Какая позиция в рейтинге

Украина улучшила свое положение в таблице коэффициентов УЕФА после завершения первого еврокубкового раунда нового сезона. Вклад в общий результат внесли киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", благодаря чему страна поднялась на одну строчку вверх.

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Киевское "Динамо" пробилось во второй квалификационный раунд Лиги Европы, одолев румынскую "Университатю" из Клуж-Напоки в серии пенальти. Основное и дополнительное время обоих матчей завершились без забитых мячей, а в послематчевой серии украинский клуб оказался точнее и победил со счетом 4:2.

Дополнительные очки Украине также принес "Шахтер". Донецкий клуб получил бонус за прямое попадание в основной этап Лиги чемпионов, что позволило существенно пополнить национальную копилку.

После обновления рейтинга Украина набрала 23,462 балла и поднялась на 21-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Австрию. Отставание от занимающей 20-ю позицию Румынии составляет всего 0,288 балла.

Следующие очки украинские клубы смогут заработать уже на следующей неделе. Во втором раунде квалификации Лиги Европы "Динамо" встретится с греческим ПАОКом. В квалификации Лиги конференций стартуют "Полесье", которому будет противостоять датский "Копенгаген", а также ЛНЗ, сыграющий против бельгийского "Гента".

Первые матчи этой стадии запланированы на 23 июля, ответные встречи состоятся 29 и 30 июля. "Шахтер" в квалификации участия не принимает, поскольку уже обеспечил себе место в основном этапе Лиги чемпионов.

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