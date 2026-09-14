Европейский клуб обратился в УЕФА после того, как хотел выгнать футболиста сборной Украины

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, которого хотели выгнать из греческого "Олимпиакоса", получил неожиданное решение своей проблемы. 30-летний форвард будет внесен в заявку команды на основной этап Лиги Европы, хотя изначально этого не произошло.

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Об это информирует портал sport24.gr. Яремчук получил шанс получить игрового время после того, как травму получил марокканский нападающий Аюб Эль-Кааби. Новый наставник греков Иманоль Альгуасиль Барренечеа решил, что именно наш соотечественник получит место в заявке.

"Олимпиакос" уже направил в Европейский футбольный союз (УЕФА) все необходимые документы для потверждения серьезной травмы Эль-Кааби и замены его на Яремчука. Барренечеа рассчитывает, что сможет задействовать украинца уже 16 сентября, когда его команда примет польскую "Ягеллонию" в первом туре Лиги Европы.

Роман в нынешнем сезоне сыграл лишь два матча за клуб из Салоник. В сумме украинский форвард провел на поле 42 минуты. Яремчук перешел в греческую команду летом 2024 года. За это время он провел за "Олимпиакос" 50 матчей во всех турнирах, в которых отличился 14 раз.

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