Футболиста сборной Украины выгоняют из европейского клуба

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не будет заявлен на основной этап Лиги Европы греческим "Олимпиакосом" и должен покинуть клуб. Наш соотечественник окончательно перестал входит в планы испанского наставника команды из Салоник Хосе Луиса Мендилибара.

Видео дня

Об этом информирует портал Sport24.gr. По его данным, Яремчук точно не попадет в состав греков на ЛЕ и должен искать себе новую команду после официального закрытия трансферного окна в Европе. 30-летний нападающий хотел бы продолжить карьеру во французском "Лионе", где он отыграл половину минувшего сезона на правах аренды, но греки не согласились на финансовые условия трансфера.

Яремчук перешел в греческую команду летом 2024 года. За это время он провел за "Олимпиакос" 48 матчей во всех турнирах, в которых отличился 14 раз.

До этого форвард выступал за киевское "Динамо", "Александрию", бельгийские "Гент" и "Брюгге", португальскую "Бенфику", испанскую "Валенсию" и "Лион". В его активе также 69 матчей в составе сборной Украины, за которую он забил 19 мячей.

Как сообщал OBOZ.UA, вингер сборной Украины Михаил Мудрик официально перешел из лондонского "Челси" в новый клуб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!