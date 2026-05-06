'Эту ерунду...' Дюбуа отказался говорить об Усике перед боем за пояс, который отобрали у украинца

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) отказался обсуждать свои поражения от Александра Усика (24-0, 15 КО) накануне своего поединка против Фабио Уордли (20-0, 19 КО). Два британца проведут поединок 9 мая, а на кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), который отобрали у украинца.

В интервью Sky Sports Дюбуа отметил, что противостояния против Усика, который дважды нокаутировал британца в 2023 и 2025 годах. По словам боксера из Лондона, он твердо настроен снова завоевать титул королевского дивизиона, и не станет оглядываться назад.

"Поражения от Усика? Это был просто опыт, урок. Это уже в прошлом, я чувствую себя лучше. Я даже не думаю об этом. Я думаю о следующем бое. Я оставляю всю эту ерунду позади и буду человеком будущего. Для меня это вершина. Это титул чемпиона мира, так что для меня это все. Это действительно самый важный момент в моей жизни. Для меня и моей команды предстоящий бой за титул чемпиона мира – это нечто грандиозное. Я живу ради таких моментов", – сказал Дюбуа.

Отметим, что Даниель отметился хамским поведением во время Дуэли взглядов с Фабио, полностью проигнорировав своего будущего соперника.

