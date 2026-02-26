Дюбуа отметился хамским поведением перед первым после поражения от Усика боем. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) отметился неуважением по отношению к соотечественнику Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) во время первой дуэли взглядов. Боксеры проведут бой 9 мая за пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который ранее принадлежал Александру Усику (24-0, 15 КО).

Накануне в Лондоне состоялась пресс-конференция, посвященная главному событию шоу в Манчестере. После коротких ответов на вопросы соперники сошлись в центре сцены лицом к лицу. Британцы попозировали перед фотографами, демонстрируя уверенность в своих силах.

Уордли, который стал полноценным чемпионом WBO после отказа Усика от титула, протянул руку соотечественнику. Однако Дюбуа, который возвращается на ринг после проигрыша Усику в реванше в июле минувшего года, демонстративно проигнорировал соперника.

Отметим, что WBO обязывала Усика подраться с победителем боя Уордли – Джозеф Паркер (36-4, 23 КО), который завершился сенсационной победой британца нокаутом в 11-м раунде. Наш соотечественник в итоге отказался от такого поединка.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне появилась сенсационная информация о будущем Александра Усика на профессиональном ринге.

