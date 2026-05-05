Усика сбросили с вершины самого престижного боксерского рейтинга: кто обошел украинца

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) перестал быть первым номер самого престижного рейтинга вне зависимости от весовой категории (Р4Р – pound-for-pound), который ведет журнал The Ring. Наш соотечественник уступил лидерство представителю Японии Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО).

Боксер из Йокогама на минувших выходных подтвердил звание сильнейшего во втором легчайшем весе, защитив все пояса дивизиона в поединке против соотечественника Дзюнто Накатани (32-1, 24 КО). В топ-5 поднялся американец Дэвид Бенавидес (31-0, 25 KO), нокаутировавший в бою тяжелого веса мекисканца Хильберто Рамирес (48-1, 30 КО).

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ БОКСЕРОВ МИРА ПО ВЕРСИИ RING MAGAZINE

1. Наоя Иноуэ (Япония)

2. Александр Усик (Украина)

3. Шакур Стивенсон (США)

4. Джесси Родригес (США)

5. Дэвид Бенавидес (США)

6. Дмитрий Бивол (РФ)

7. Дзюнто Накатани (Япония)

8. Девин Хэйни (США)

9. Оскар Коллазо (Пуэрто-Рико)

10. Эмануэль Наваррете (Мексика)

Отметим, что Усик вернется на ринг 23 мая в Египте. На вечере бокса The Ring: Glory in Giza наш соотечественник сразится со звездой кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО).

