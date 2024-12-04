'Это выглядит максимально дико'. Поступок главной тренерши сборной Украины по биатлону вызвал скандал. Видео

Главная тренерша мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова в эфире "Суспильне.Спорт" дала интервью на русском языке. 64-летняя уроженка Петропавловска (Казахстан), которая живет в Киеве, дала небольшой комментарий перед стартом мужской короткой индивидуальной гонки на 1-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

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При этом речь Беловой не титровалась на украинском и не переводилась.

"[Белова] не умеет говорить на украинском и это выглядит максимально дико. Так же, как и то что "Суспильне" думает, что мы должны понимать этот язык без перевода. Результаты сборной хорошие. Но все же тренерка национальной сборной на камеру должна давать комментарии на украинском", – написал в Facebook общественный деятель Вадим Поздняков.

Болельщики в комментариях возмутились ситуацией и потребовали оштрафовать и Белову и вещателя.

Инцидент прокомментировал и языковой омбудсмен Тарас Кремень.

"Украинский – это язык сферы спорта. Мне удивительно, что она не приняла во внимание руководство от Минмолодежьспорта и нарушила условия контракта, ведь там есть требование обязательного применения украинского языка во время проведения брифингов, совещаний, непосредственно других публичных мероприятий как должностного лица", – сказал Кремень в интервью "УП.Жизнь".

В "Суспильном" объяснили случившееся тем, что это была прямая трансляция с места событий.

"Комментарий тренера был записан вплотную к включению и старту самого события. Учитывая, что включения производятся непосредственно на месте соревнований и оперативно выдаются в эфир, отсутствуют время и технические возможности продублировать или протитровать перевод", - цитирует "УП.Жизнь" представителя телекомпании.

Для справки: Надежда Белова – советская и украинская биатлонистка, чемпионка мира по биатлону 1986 года в эстафете, участница Олимпийских игр, чемпионатов мира, этапов Кубка мира по биатлону. После завершения карьеры в 1995 году перешла на тренерскую работу.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам короткой индивидуальной гонки в Контиолахте три представителя сборной Украины на финише вошли в 15 лучших. Виталий Мандзын занял 4-е место, Дмитрий Пидручный стал десятым, а Антон Дудченко замкнул топ-15. Это стало для нашей страны лучшим выступлением в текущем сезоне.

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