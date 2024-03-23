Непобедимый боксер, который станет заменой Усику и Фьюри, забил соперника в первом же раунде. Видео

Британский супертяжеловес Мозес Итаума (8-0, 6 КО) добыл скоротечную победу над соотечественником Дэном Гарбером (6-3, 2 КО). Поединок в Лондоне на арене York Hall завершился досрочно.

19-летний Итаума мощно начал встречу, не дав оппоненту ни единого шанса. На на последней минуте первого раунда британец начал избивать соперника, которого смог зажать у канатов. Гарбер никак не отвечал на удары, закрывшись в блоке. Рефери не стал ждать последнего тяжелого удара, присудив победу техническим нокаутом.

Несколько дней чемпион WBC Тайсон Фьюри заявил, что Мозес "будущее супертяжелого веса", которого готов заменить действующих звезд этого дивизиона, таких как Александр Усик.

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