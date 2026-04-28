'Это серьезный удар'. Палкин рассказал о проблемах в 'Шахтере' из-за случившегося с Мудриком

"Шахтере" теряет миллионы евро в связи с дисквалификацией за допинг Михаила Мудрика. По словам генерального директора клуба Сергея Палкина, дело форварда создает для команды не только спортивную, но и ощутимую финансовую неопределенность.

Палкин отметил, что клуб продолжает следить за ситуацией и поддерживает связь с игроком, однако ключевой проблемой остаются бонусы по трансферу, которые могут не быть выплачены.

"У нас в контракте есть 30 миллионов евро бонусов. И если он не играет, если "Челси" не достигает результатов, мы теряем эти деньги. Это серьезный финансовый удар для нас. Все ждут, что эта история завершится как можно быстрее с положительным исходом", — цитирует функционера ESPN.

Трансфер Мудрика в "Челси" в 2023 году оценивался примерно в 70 миллионов евро с возможными дополнительными выплатами до 30 миллионов.

Мудрик не играет с ноября 2024 года. В декабре он был временно отстранен после положительного допинг-теста на мельдоний. Окончательное решение по делу пока не вынесено, и срок возможной дисквалификации может достигать четырех лет в случае максимального наказания.

На фоне отстранения футболист лишен возможности тренироваться на базе "Челси" в Кобхэме и работать с командой.

