Мудрик отстранен от всех тренировок в 'Челси'

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме, сообщает в соцсети Х журналист Бен Джейкобс. По информации источника, одноклубники 23-летнего футболиста сборной Украины 17 декабря были проинформированы о том, что он попался на допинге.

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска в курсе ситуации, однако непосредственно этим вопросом он не занимается.

Как сообщал OBOZ.UA, Мудрик сдал положительный допинг-тест в конце октября. Сейчас спортсмен запросил вскрытие пробы "В".

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества в его организме. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг.

По предварительной информации, в пробе Мудрика был обнаружен мельдоний (милдронат). Этот препарат, который с 2014 года стал особенно популярным в России, запрещен для использования спортсменами.

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