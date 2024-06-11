'Это сенсация': Луческу оценил шансы Украины на Евро-2024

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу выразил уверенность в том, что сборная Украины может дойти до полуфинала Евро-2024. Румынский специалист также не дал ни единого шанса на успех своим соотечественникам в стартовой игре турнира с "сине-желтыми".

Об этом Луческу заявил в интервью порталу golazo.ro. Победитель Кубка УЕФА 2009 года подчеркнул, что уровень нынешней сборной Украины превосходит команду 18-летней давности, которая сумела дойти до четвертьфинала чемпионата мира в Германии под руководством Олега Блохина.

"Посмотрите, какие команды представляют украинцы в Европе: "Реал", "Арсенал", "Челси", "Бенфика", "Жирона". То, как они продвигают своих молодых игроков, это просто сенсация. Их академии намного лучше наших. Они производят игроков, словно на конвейере. Я думаю, что сегодняшняя сборная Украины – лучшая сборная, которая у них была со времен чемпионата мира 2006 года. Вот почему я вижу, что она способна стать сюрпризом на этом Евро. Я вижу, что они даже дойдут до полуфинала!" – сказал Луческу.

Ранее портал Goal.com вынес вердикт сборной Украины на Евро-2024. А знаменитый тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему команды.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2024

17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.

21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.

26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, в товарищеских матчах перед Евро-2024 сборная Украины проиграла команде Польше, а также сыграла вничью с Германией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!