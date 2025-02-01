'Он никогда не делал разумных шагов'. Промоутер Усика рассказал о ситуации, возникшей у Александра

Александр Красюк заявил, что будущее Александра Усика (23-0, 14 КО) зависит от его собственных решений. Промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе признался, что его клиент в ближайшее время намерен отдыхать, а в дальнейшем сам решит, что делать дальше в своей карьере.

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Красюк также прокомментировал слухи о возможном переходе Усика в крузервейт, отметив, что это остается одним из вариантов.

"Он сам принимает решения, и один из вариантов — вернуться в крузервейт. Это разумно? Не знаю, трудно сказать. Но Усик никогда не делал разумных шагов, и с самого начала его карьеры никто не верил, что он сможет стать чем-то значимым. Я стал его промоутером с первого боя, и после четвертого боя я слышал, как люди говорили, что Усик — это не что-то особенное. Тогда он был топ-10, но кто-то из организаций мог бы легко его победить. А теперь мы видим, что он стал абсолютным чемпионом в крузервейте и абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Так что не стоит полагаться на чье-то мнение", – сказал Красюк в эфире Youtubue-канала "Ring Magazine".

Когда речь зашла о возможных соперниках, Красюк выразил предпочтение Джозефу Паркеру в случае реванша с Даниэлем Дюбуа, если тот победит Паркера или другого претендента.

"Я бы выбрал Паркера, потому что он более технический, стратегический, его работа ног гораздо лучше. У Даниэля мощный удар, и это может стать решающим моментом в бою, но я считаю, что у Паркера достаточно боксерского IQ, чтобы победить", – отметил украинский промоутер.

Ранее промоутер Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Фрэнк Уоррен, заявил, что Усик, якобы, намерен во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Для этого он планирует подраться с победителем боя Дюбуа - Паркер.

Усик уже был обладателем всех поясов дивизиона, когда в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Однако нашего соотечественника вынудили отказаться от титула IBF ради реванша с Цыганским королем. Трофей в итоге достался Дюбуа, который нокаутировал Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

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