'Это просто позор!' Саленко эмоционально разнес 'Динамо' после поражения от ЛНЗ

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко жестко прошелся по футболистам команды после ее поражение от ЛНЗ в 12-м туре Премьер-лиги. По словам лучшего бомбардира чемпионата мира 1994 года, "бело-синие" находятся в глубоком кризисе и нуждаются в переменах.

Об этом Саленко заявил в интервью порталу Meta.ua. Знаменитый нападающий подчеркнул, что руководство "Динамо" занимается самообманом, заявляя об отсутствии кризиса, а также добавил, что победа в Лиге конференций над боснийским "Зриньски" не должна вводить в заблуждение.

"Мне стыдно. Игры нет. Эта победа над любителями в Лиге конференций немного всех повеселила. Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко. Я уже не раз говорил, но меня не слышат, что нужны кардинальные изменения. Не в обиду ЛНЗ, но "Динамо" не имело права так проиграть. Что было от киевлян создано за матч? Ничего. А как так может быть? Как чемпион страны может так играть? Это просто позор! Одна победа в восьми поединках. Нет слов!" – эмоционально отметил Саленко.

До этого главный тренер "Динамо" Александр Шовковский признался, что для него не стала неожиданностью игра его подопечных в матче с ЛНЗ.

Отметим, что после поражения от ЛНЗ киевляне опустились на четвертое место в турнирной таблице и отстают от "Шахтера" уже на семь очков.

