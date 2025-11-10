УкраїнськаУКР
"Это просто позор!" Саленко эмоционально разнес "Динамо" после поражения от ЛНЗ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко жестко прошелся по футболистам команды после ее поражение от ЛНЗ в 12-м туре Премьер-лиги. По словам лучшего бомбардира чемпионата мира 1994 года, "бело-синие" находятся в глубоком кризисе и нуждаются в переменах.

Об этом Саленко заявил в интервью порталу Meta.ua. Знаменитый нападающий подчеркнул, что руководство "Динамо" занимается самообманом, заявляя об отсутствии кризиса, а также добавил, что победа в Лиге конференций над боснийским "Зриньски" не должна вводить в заблуждение.

"Мне стыдно. Игры нет. Эта победа над любителями в Лиге конференций немного всех повеселила. Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко. Я уже не раз говорил, но меня не слышат, что нужны кардинальные изменения. Не в обиду ЛНЗ, но "Динамо" не имело права так проиграть. Что было от киевлян создано за матч? Ничего. А как так может быть? Как чемпион страны может так играть? Это просто позор! Одна победа в восьми поединках. Нет слов!" – эмоционально отметил Саленко.

До этого главный тренер "Динамо" Александр Шовковский признался, что для него не стала неожиданностью игра его подопечных в матче с ЛНЗ.

Отметим, что после поражения от ЛНЗ киевляне опустились на четвертое место в турнирной таблице и отстают от "Шахтера" уже на семь очков.

