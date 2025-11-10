'Так оно и получилось': Шовковский обреченно прокомментировал поражение 'Динамо' от ЛНЗ

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский признался, что не был удивлен действиями своей команды в матче 11-го тура Премьер-лиги с черкасским ЛНЗ. По словам наставника "бело-синих", его подопечные были плохо подготовлены физически из-за насыщенного графика и постоянных переездов.

Видео дня

Об этом Шовковский заявил после сенсационного поражения динамовцев в интервью Football Hub. Легендарный вратарь подчеркнул, что для него не стало неожиданным происходящее на поле, однако в то же время поражения его команда не заслуживала.

"Мы понимали еще до начала игры, что в физическом плане не будет на нашей стороне преимущества. Так оно и получилось. Нам сегодня не хватало эмоций и не хватало свежести – это главная причина. Очень непросто играть через два дня на третий, а у нас в таком графике, в таком цикле последние матчи были изнурительными в эмоциональном плане, и даже какой-то тренировочный процесс невозможно было делать – надо было больше восстанавливать игроков. Нам свежести не хватало в сегодняшнем матче – это безусловно", – сказал Шовковский.

Отметим, что после поражения от ЛНЗ киевляне опустились на четвертое место в турнирной таблице и отстают от "Шахтера" уже на семь очков.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе "Динамо" обіграло боснийский "Зриньски" со счетом 6:0 в матче Лиги конференций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!