Это произошло в третий раз в истории. Почему Украина уезжает с Олимпиады с полным нулем и почему никто не удивлен

Украина ехала на Зимние Игры в Милане без особой надежды, мы уже давно не ждем медалей от таких соревнований. Но остаться вообще без наград – или это то, что планировали? В этом материале мы не будем разбирать выступления отдельных спортсменов, а попробуем собрать воедино все причины, почему наши спортсмены пролетели мимо всех подиумов. Рассказывает OBOZ.UA.

Ни одной медали – на уровне большинства европейских стран

На этот раз желто-синие финишировали далеко за 30 место, потому что всего медальных позиций в Милане и Кортине оказалось 29. Самое высокое место во всех дисциплинах было очень далеко, аж шестое. Что хорошо, таких у нас два: 6/9 позиций заняла сборная по санному спорту (Туницкая, Гой, Качмар, Мандзий, Стецькив, Мох) в последний день соревнований по этой дисциплине. Такой же результат получила команда фристайла (Брыкина, Окипнюк, Котовский), шестое из семи мест. Исторически это тоже новый антирекорд: в предыдущие безмедальные разы Украина была на самом высоком возможном месте пятой в разных дисциплинах. Это лишь третий раз в истории, когда мы уезжаем с ОИ вообще без медалей. На Зимней Олимпиаде украинцы давно не брали медалей, аж в 2002 и 2010 годах. Самое время разобраться, что пошло не так.

Почему Украина не побеждает?

В первую очередь – плохие выступления. Очевидно, что перфомансы во многих зимних видах спорта влияют на итоговый балл. Неудача сборной по лыжной акробатике была поразительна, потому что после серебра на ЧМ, здесь многие включали трансляцию с чувством надежды. Но только 4 из 24 прыжков были успешными, ключевые же спортсмены не смогли выполнить свои упражнения. В биатлоне имеем определенное достижение, когда Мандзин стал лишь четвертым биатлонистом от желто-синих в истории, кому удалось зайти на Олимпийских играх в первую десятку. Он сам сказал, что это лучший результат с ожиданиями, но мечты были значительно выше. И таких высказываний после выходов на соревнования мы слышали немало, хотя надежды на биатлон лелеяли значительные. В отдельных моментах было видно, что спортсмены сгорели: элементы не были уверенными, приземления или трюки выглядели слабыми. Украинцы просто не имели уверенности.

Во-вторых, большую роль играет подготовка. Украина не имеет тренировочных баз. И дело не в войне – у нас банально никогда не было достаточно нужных локаций. Доказательством этого является непроход в основной этап или квалификация на краешке, с последнего места отбора. Но украинцы боролись за главные победы на своем уровне. Например, шорт-трекист Олег Гандей, даже с падением и травмой, прошел в следующий этап и так описал этот момент:

Для меня эти Олимпийские игры показали, что есть, над чем работать, что есть, о чем еще думать, как совершенствоваться. Для меня это был маленький прыжок, но для моей команды, для моего города [Киев – ред.], для моей федерации это большой, большой шаг в будущее, в развитие шорт-трека - Олег Гандей, украинский шорт-трекист

В Милане был очень высокий уровень конкуренции, ведь, исходя из предыдущего пункта, многие страны имеют профессиональные школы и значительно более широкий пул спортсменов в зимних видах спорта. Украинцы на голову уступали представителям Норвегии, Нидерландов, США, Италии и других команд. Хотя бразилец Лукас Бротен взял и завоевал золото в горнолыжном спорте. Это первая медаль для теплых стран, где нет инфраструктуры и условий для зимы.

Иногда влияли и условия соревнований. Например, во время заездов по скоростному спуску Дмитрий Шепюк дебютировал на трассе с ужасными условиями, когда там уже промчались будущие победители фон Алльмен, Францони и Парис. Для них спуск был контролируемым, без препятствий и скользких участков (как того, где взлетел француз Мюзатон). Это нельзя называть отговоркой, но пострадали те, кто изначально не имел больших шансов даже на первую десятку. Возможно, надо было бы дать съехать на идеальной стартовой трассе худшим по рейтингу участникам, а уже потом дать место профи с несколькими медалями? И таких примеров в Италии было много, не только в отношении украинцев.

Тренер по лыжной акробатике Энвер Аблаев сказал, что его ребята были хороши на тренировках, но из-за нагрузки и других причин прыжки во время соревнований были плохие. Его фраза была особенно острой – "просто отдали медали". А еще были случаи как с Дмитренко, когда она заболела и коучам пришлось срочно отменять их выход на трассу в запланированных дедлайнах. Словом, Олимпиада-2026 для Украины была неким набором сложных совпадений, которые не дали ни одного шанса на подиумы.

Украина едет домой без медалей. Но главная победа пришла с неожиданной стороны

Украина и скелетон – это что-то из мира уличных развлечений, когда мы мало надеялись на высокие места, не то что на награды. Но Владиславу Гераскевичу удалось превратить игрушку в дело всей жизни и каждый раз улучшать результаты на мировых чемпионатах, поэтому в 2026-м году украинцы надеялись. Это должна была бы быть его очередная Олимпиада, но МОК решил, что российское влияние (а может и деньги) важнее, из-за чего Владислав остался без старта, а наша сборная – без больших шансов на медаль.

Подробнее о пути самого Гераскевича мы писали здесь. Его отстранение стало для всей страны шоком, а дальнейшая борьба за имя и честь – огромным процессом противостояния с несправедливостью на уровне МОК и суда в Лозанне. Но мы выиграли от этой истории гораздо больше, чем надеялись – Украина и Гераскевич получили внимание крупных международных медиа, а Шлем памяти стал одним из главных символов всей Олимпиады.