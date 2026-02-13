МОК пристрелил сам себя. Кто такой Владислав Гераскевич и как помогли Украине его дисквалификацией на ОИ-2026

Дисквалификация Владислава Гераскевича сделала его спортсменом номер один не только в Украине, но и во всем мире. Те, кто интересуются Олимпиадой, теперь знают о ситуации и самом скелетоне пожалуй больше, чем профильные журналисты. Отстранение нашего атлета и месседж о войне в Украине на первых полосах не только спортивных медиа, это неоспоримый факт. Ситуация динамично развивается и пока мы ждем решения Спортивного суда – OBOZ.UA рассказывает о пути Гераскевича и почему он такая важная персона не только для патриотизма, но и для спорта в Украине.

Видео дня

С детства на санках, но не в скелетоне

Владислав Гераскевич родился в Киеве в 1999-м году. Холодные зимы поспособствовали занятиям зимними видами спорта, хотя с детства он занимался боксом. Детские развлечения позже определили любовь к экстриму и переход в скелетон в 2014-м. Он сразу попал в состав олимпийской сборной, а уже через 2 года вышел на первую трассу – на Юношеских ОИ, где залетел аж на 8 место, с результатом 1:49.37. Хотя тренер был недоволен: несмотря на два спуска без ошибок, плохо выбранные коньки на санях стали причиной пролета мимо медальной зоны.

Кстати, о наставнике. Тренирует его отец, Михаил Гераскевич. Сам спортсмен еще 4 года назад говорил, что это одновременно и привилегия, и большая сложность. С одной стороны, такое партнерство может приводить к спорам относительно того, как должен развиваться взгляд на определенную тренировочную ситуацию. Но с другой, это более взвешенный подход к занятиям и полная отдача с обеих сторон. Насколько это важно для Михаила мы видели по его реакции на дисквалификацию сына-скелетониста:

Первый украинец на Олимпиадах

Гераскевичу выпала интересная спортивная карьера: фактически он прокладывает путь украинскому скелетону на мировых соревнованиях. Кроме статуса первого украинца на Юношеских Играх, ему удалось квалифицироваться на ОИ 2018-го года, в корейском Пхенчхане. И там он тоже был первым скелетонистом от нашей страны. После той Олимпиады, в 2019-м атлет получил звание Мастера спорта международного класса.

С каждым годом выход на трассу дает только больше прогресса. Вот смотрите: на ЧМ-2017 он дебютировал и тогда был 24-м. Но дальше лучше с каждым годом, Владислав только улучшал финальные места, залетев в топ-10 на немецком турнире и взяв аж 4 место на прошлогодних американских соревнованиях! С каждым разом улучшается и результат в Европе – 8 место на прошлогоднем турнире, тоже самое высокое в карьере. Скелетон на самом деле очень опасный вид спорта, надо лететь головой вперед на скорости более 130 километров в час. Поэтому, как комментирует сам Гераскевич, каждый выезд – это полный хардкор.

Стабильно в мировом топе

Украинец в прошлом году был на 7 месте мирового рейтинга из более 50 спортсменов, рейтинг составлен из участников главных международных чемпионатов. Это его пока самое высокое место в истории. В 2026-й Гераскевич зашел на одиннадцатом месте мирового рейтинга. Впереди него многочисленные призеры, в частности, лидером рейтинга является британец Мэтт Уэстон, победитель трех подряд последних ЧМ по скелетону. Далее следуют спортсмены из Британии, Китая, Германии, Кореи и Италии.

Гераскевич не впервые показывает позицию

Внимание к себе Владислав Гераскевич привлек 4 года назад в Китае, на ОИ-22. Тогда, когда до войны оставалось всего 2 недели, в Пекине он показал плакат "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине"). Этот месседж увидел мир на фоне массового накопления российских войск в приграничье, когда нам давали 72 часа или вообще считали, что с войной пронесет.

Сейчас же, как пишет Суспільне, МОК даже контактировал с Украиной относительно потенциальных протестов. Но из-за бюрократического давления подавить настроение скелетониста не удалось. Он не только стал знаменосцем, но и показал свой уже всемирно известный шлем. Когда в четверг руководители олимпийского движения лишили нашего спортсмена права на старт, он получил беспрецедентную поддержку. Только со стороны Украины высказались президент Зеленский (наградив атлета Орденом Свободы за мужество, патриотизм и самоотверженное служение украинскому народу), многочисленные публичные лица, а также участники итальянских Игр. В частности, биатлонист Мандзин, горнолыжница Шепиленко и лыжница Никон. Сейчас 27-летний Гераскевич снова в центре внимания, и это уже не просто история одного отстраненного спортсмена. Это проблема комплексного игнорирования со стороны МОК глубоких проблем с безопасностью и пропагандой военного насилия на спортивной арене.

Дисквалифицировав Гераскевича, МОК пристрелил сам себя

По последним данным, дисквалификация Владислава Гераскевича оспаривается в CAS. То есть, украинца могут вернуть на соревнования уже в ближайшие дни. Надо признать: без запрета со стороны Международного олимпийского комитета шлем Гераскевича был бы важным напоминанием, но увидели бы его в Украине и ближайших наших друзьях – в Британии и странах Балтии. Теперь же шлем с изображением погибших от российского вторжения спортсменов – на первых полосах главных мировых медиа. Особенно после дисквалификации атлета. А украинцы все равно нашли выход показать позицию – как и на соревнованиях по санному спорту вечером четверга.

МОК пообещал предоставить генераторы, тогда как Украине на Олимпиаде нужны не они, а внимание к тому, что угрожает фундаментальной основе проведения любых крупных соревнований. Если сегодня МОК проигнорирует этот факт, то на ОИ-28 будет российский флаг, а на Игры 2030-го года вообще никто не попадет, потому что некому и негде будет их проводить. Мир рискует в третий раз остановить проведение Игр: россияне стали настолько большой угрозой для всех, что ставят под сомнение возможность даже задуматься о том, станут ли они безопасными за считанные 4 года, в соседних Французских Альпах.

Украина соревнуется на Олимпиаде за медали одновременно с тем, как на фронте идет настоящая война посреди Европы. То, против чего Олимпиада и была перестроена еще в 19 веке. МОК говорит, что было нарушение регламента, хотя появление российского флага на шлеме почему-то никто не увидел, что тоже противоречит регламенту. Полное отстранение нашего спортсмена будет очередным выстрелом руководства Игр себе же в ногу. Но Гераскевич, даже таким болезненным итогом, сделал намного больше, чем могла сделать любая золотая медаль – он снова показал украинский голос на весь мир. И теперь его слышно громче, чем любые победы на ОИ-26 в Милане, какими бы сногсшибательными они ни были.