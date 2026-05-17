'Это пожар, уважаемые!' Мир поражен, как украинская 'мать-воин' Свитолина уничтожила топовых теннисисток в Риме, но и отношение к россиянам вспомнили

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) всколыхнула теннисный мир своей победой на турнире самой престижной серии WTA 1000 в Риме, поочередно уложив на итальянский грунт второй, третий и четвёртый номера мирового рейтинга. В финале одесситка дожала лучшую американскую теннисистку Коко Гофф (№4 WTA) – 6:4, 6:7, 6:2. Болельщики со всего мира поражены формой 31-летней мамы Элины, называя ее Королевой Рима и настоящим воином, а также желая наконец выиграть свой Grand Slam.

OBOZ.UA собрал самые интересные комментарии фанатов после того, как первая ракетка Украины получила 20-й титул на турнирах WTA в карьере. Тем более, что и без ложка дегтя не обошлось.

"Великолепный финал. Почти 3 часа и хороший теннис от обоих. Немного жаль Коко после очередного тяжелого поражения в финале на грунте, но выход в этот финал все равно впечатляет. И большие поздравления Свитолиной – выиграть титул 1000-го уровня как мама – это невероятно. Также интересно видеть, что Костюк выиграла Мадрид, а теперь Свитолина выиграла Рим. Украинский теннис пока что проводит замечательный грунтовый сезон", – сделал свой анализ один из болельщиков.

"Она мать, боец, страстный человек, мощная спортсменка... невероятная женщина. Мадрид – Марта, Рим – Элина... Слава Украине!", "Сначала Марта в Мадриде, потом Элина в Риме! Две замечательные украинские королевы", – вспомнили любители тенниса победу Марты Костюк на другом 1000-ку на грунте в Испании две недели назад.

"Это пожар, уважаемые", "Королева грунта!", "Я не имею представления, как она это сделала, она выглядела такой уставшей после того тай-брейка. Какая же чемпионка", "Боже, какой теннис. Элина – наша мать-воин-королева", "Чистый украинский дух", "Чистое величие", "Какой же она воин!", "Свитолина уничтожила всех лучших сеяных, хорошая выносливость", – сыпались комплименты в адрес Свитолиной.

Одесситку, которая известна своим характером, сравнивали с ее родиной, которая не уступает врагу: "Она борется как Украина, это точно! Молодец, девочка, продолжай в том же духе", "Ты свет в эти темные дни для Украины".

"Какой турнир, какой уровень, какой менталитет. Наблюдать за ней в Риме было чистым удовольствием от начала до конца. Этот титул абсолютно заслуженный – она играла как настоящая чемпионка. Столько страсти, уверенности и силы в каждом матче", – были поражены возможностями Элины.

"Какой матч, какая преемственность поколений, победить трех чемпионов Большого шлема подряд в турнире Master 1000s – это безумие, я считаю, что она точно выиграет хотя бы один турнир Большого шлема в своей карьере", "Жаль, что у нее нет ни одного GS! Она заслуживает хотя бы на один, прежде чем выйдет на пенсию", – уверены фанаты, они правы – Элина, надо брать. И где, если не в Париже?

"Мамочка – победительница! Хорошо сыграно, материнство принесло новую весну в твой путь. Возможно, в этом году это будет Большой шлем", – не унимались поклонники таланта Свитолиной, а некоторые даже предсказывают финал Элины и Марты на "Ролан Гаррос".

"Она не просто выиграла турнир, она победила вторую, третью и четвертую ракетки мира, чтобы сделать это. Какой феноменальный прорыв!", – отметила поклонница тенниса по имени Шериз, ведь до Коко, которая сейчас четвертая в мировом рейтинге, Элина в столице Италии победила №2 Елену Рыбакину и и №3 польку Игу Швьонтек.

"Невероятное выступление! Так приятно видеть победу Свитолиной. После перерыва, падения на 800-е место в мировом рейтинге, а затем возвращения после того, как она стала мамой, невероятно видеть, как упорно она боролась! Она победила Рыбакину и Игу, а теперь и Коко!", – писали впечатленные фанаты.

"Невероятная Элина! 8 лет после последней победы в Риме! Возраст – это просто цифра", – уверена Ана из Франция, которая напомнила, что последний раз Свитолина выигрывала престижнейший 1000-ник 2018-го, и это тоже было в вечном Риме. "Рим действительно ее город", "Королева Рима", – написали в комментариях, и с этим трудно не согласиться, ведь это ее уже третий титул в итальянской столице.

Не обошлось, конечно, и без ложки дегтя от наших соседей. Правда, голос подала тетка из Минска: "Подари свой приз на выкуп Ермака".

А ей подпевал какой-то предатель из Польши и откровенные боты, которые в очередной раз возмущались тем, что Элина не жмет руки российским и белорусским спортсменкам без флага: "Я не ценю игрока, который не жмет руку соперника", "Свитолина давно должна была получить штраф и запретить участие в соревнованиях за отказ от объятий".

Тогда как другие придумали счастливый наряд для украинки: "Тебе, пожалуй, стоит всегда носить эту одежду: черную футболку с белой юбкой... Она тебе очень шла и была твоим амулетом к победе".

"Можно ли мне заказать спагетти той же марки, что и Элина, на предматчевый ужин?", – шутили в комментариях, намекая на питательную силу пасты, которую готовили для Свитолиной на этом турнире.

"Что с украинским женским теннисом?!!!?! Украинские женщины выигрывают на грунте квалификацию Кубка BJK в Руане, Мадриде, Риме и Парме", – подчеркнул прорыв наших теннисисток за последние два месяца один из болельщиков.

