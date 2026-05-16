Знаменитая украинская теннисистка выиграла турнир в Италии. Видео

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№52 WTA) выиграла турнир серии WTA 125 в итальянской Парме. В финале челленджера украинка в двух сетах обыграла бывшую представительницу топ-10 Барбору Крейчикову (№53 WTA)

Решающий матч завершился со счетом 6:3, 6:3 и продолжался 1 час 29 минут. Ястремская провела финал спустя всего несколько часов после полуфинального поединка, который длился более трех с половиной часов.

Украинка с первых геймов захватила инициативу и уверенно выиграла стартовую партию. Во втором сете Крейчикова пыталась навязать борьбу, однако Ястремская полностью контролировала ход встречи и довела матч до победы.

По ходу финала Даяна выполнила пять эйсов и показала 80% попадания первой подачи. Также украинка реализовала три брейк-пойнта из девяти и не проиграла ни одного гейма на своей подаче, отыграв все четыре брейк-пойнта соперницы.

Для Ястремской это первый титул в одиночном разряде с августа 2023 года. Победа в Парме принесет украинке 125 рейтинговых очков и позволит приблизиться к возвращению в топ-40 мирового рейтинга WTA.

15 мая теннисистка отпраздновала 26-летие. Следующим турниром для Ястремской станет Roland Garros, где она сыграет в основной сетке без квалификации.

