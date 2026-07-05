"Это последний". Криштиану Роналду сделал официальное заявление о своей карьере. Видео

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере игрока национальной сборной на мундиалях. При этом португалец дал понять, что пока не собирается завершать выступления на клубном уровне.

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41-летний капитан сборной Португалии сделал заявление на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Отвечая на вопрос журналистов о будущем, Роналду подтвердил, что нынешний турнир станет для него последним мировым первенством.

"Это последний чемпионат мира. Я хочу получить от него максимум удовольствия. Это будет мой последний чемпионат мира", – сказал Роналду.

Роналду также подчеркнул, что спокойно относится к возможному исходу матча с Испанией и не испытывает давления из-за завершающего этапа своей карьеры в сборной.

"Независимо от того, что произойдет завтра, я покину этот турнир со спокойной совестью. Не на сто процентов, а на тысячу. За свою карьеру я отдал футболу все, что у меня было. Я играл не потому, что нуждался в этом. Я продолжаю выступать за сборную и клубы, потому что люблю футбол. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив", – сказал Роналду.

Португалец отметил, что не считает себя обязанным выигрывать любой ценой и предпочитает наслаждаться каждым матчем на завершающем этапе карьеры.

"Нужно ценить каждый день, каждый матч, такой большой турнир, как чемпионат мира. Думаю, несмотря на некоторые мнения, я не так уж плох. Я уже забил три гола. Есть игроки, которые забили больше, потому что находятся в отличной форме. Но считаю, что и у меня все неплохо. Посмотрим, удастся ли завтра победить и забить еще один мяч", – заявил капитан сборной Португалии.

Роналду выступает на шестом чемпионате мира в карьере. На турнире 2026 года форвард уже забил три мяча в четырех матчах и остается одним из лидеров сборной Португалии.

В матче за выход в четвертьфинал португальцы встретятся со сборной Испании. Игра состоится в понедельник, 6 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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