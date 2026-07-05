Где смотреть Португалия – Испания: расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Испании сыграет с командой Португалии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, которые в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики. Представители Европы разыграют путевку в третьи раунд плей-офф первенства планеты в понедельника, 6 июля.

Видео дня

Игру принимает стадион в Далласе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Испания. Время начала – 22:00 по Киеву.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОРТУГАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Украинские поклонники футбола смогут следить за интригующим противостоянием благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Далласа покажет канал "Megogo Футбол Первый". Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов.

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Впереди матч Португалия – Испания. Эксперты GGBET считают, что преимущество у номинальных хозяев. Их победу оценивают с коэффициентом 4,08, тогда как Испании – с коэффициентом 1,92. Кто возьмет верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

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