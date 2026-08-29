"Эти трое парней спасли..." Тренер сборной Украины назвал ключевой момент исторической победы над Грецией в отборе к ЧМ-2027 по баскетболу

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис после победы над сборной Греции в стартовом матче второго раунда квалификации ЧМ-2027 оценил игру своей команды и назвал ключевые моменты матча, завершившегося со счётом 82:76. Имея 14-очковое преимущество в заключительной 10-минутке, "сине-желтые" едва не упустили его на последних минутах, но всё же одержали первую победу в противостоянии с эллинами.

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"Эмоций нет, только слова. В итоге самое главное — это счёт. Ты проигрываешь или выигрываешь. Мы победили. Есть вопросы к себе по поводу качества игры. Мне жаль Грецию. Они — чемпионы, там великие игроки и легенды. Большую часть матча они влияли на наши решения в атаке. Мы играли с безумными эмоциями, но не контролировали их так, как нужно. Это опыт", – считает латвийский тренер.

"Конечно, у нас были хорошие рывки, но Греция возвращалась в игру. Опыт сыграл свою роль. Они давили на нас каждый раз, когда мы давали им возможность. Мы могли бы добиться большего успеха, если бы этого избежали. Сейчас очень легко говорить об этом как тренеру, но нужно контролировать эмоции, читать ситуацию. Главное — победа, а всё остальное второстепенно", — добавил господин Айнарс.

Ключевым моментом Багатскис всё-таки назвал своевременные трёхочковые, заброшенные Иваном Ткаченко и Андреем Войналовичем, а в промежутке сборная благодаря усилиям капитана нашей команды Дениса Лукашова сумела устоять в защите. Все это помогло "сине-желтым" оторваться от соперника на 14 очков.

"Игра шла в плотном темпе, очко за очком в начале последней четверти. Но затем Ткаченко забил два трехочковых, и мы получили небольшое преимущество в счете. А потом, когда Греция пыталась вернуться в игру, команда, в частности благодаря усилиям Дениса Лукашова, проделала отличную работу. А впоследствии и Андрей Войналович забил два трехочковых", – отметил латвийский специалист после напряженного противостояния в Риге.

"Эти трое ребят в тот момент спасли нас. Ведь, как правило, в таких играх не выиграешь только за счет защиты. Нужны ребята, которые уверены в открытых бросках. Конечно, наши трехочковые и штрафные броски должны быть лучше. Но самое главное, что эти трое ребят один за другим обеспечили нам комфортное преимущество", – считает Багатскис.

Тренер сборной Украины также признал, что "+14 против таких команд, как Греция, через несколько минут показало, что это вообще ничего не значит": "У нас были шансы забросить, мы ими не воспользовались, а потом греки нас за это наказали. Такова уж игра".

Также Багатскис остался доволен дебютом бывшего игрока НБА Максима Шульги: "Вы видите его качество на паркете в атаке и защите, его талант. Возможно, ему немного не хватает опыта европейского баскетбола. Большую часть времени ему приходилось играть против Тайлера Дорси, который умеет провоцировать в атаке. Нет никаких сомнений в таланте Шульги. Через один-два года он может стать топ-игроком европейского баскетбола".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Украина впервые в истории победила Грецию в баскетболе.

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