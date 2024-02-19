Эстонская биатлонистка завершила ЧМ фразой 'Слава Украине'. Видео

Эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм после исторической для своей команды эстафетной гонки чемпионата мира поддержала Украину. 30-летняя уроженка Таллина, которая вместе с партнершами заняла сенсационное четвертое место, выразила восторг нашей страной, которая продолжает борьбу против военной агрессии России.

В разговоре с журналистом портала "Чемпион" Талихярм назвала результат эстафетной гонки на мировом первенстве просто фантастическим. "Это было безумно! Наши лыжи катили по трассе очень классно и девушки выступали очень круто на первых трех кругах! Что касается меня, то я не нервничала: я старалась не тратить свою энергию на волнение, я стремилась перевести эмоции в то, что это исторический день для нас – мы лидируем на чемпионате мира в эстафете!" – сказала эстонская биатлонистка.

Свой комментарий Талихярм, для которой эстафета стала последней гонкой на ЧМ, завершила патриотическим кличем "Слава Украины!". Интересно, что "сине-желтые" финишировали за эстонской сборной, заняв пятое место.

Накануне украинская биатлонистка Кристина Дмитренко, которая получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей сборной, впервые в карьере приняла участие в масс-страте.

Как сообщал OBOZ.UA, последняя гонка чемпионата мира по биатлону, который накануне завершился в Нове Место, принесла сенсационный результат.

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