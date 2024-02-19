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Эстонская биатлонистка завершила ЧМ фразой "Слава Украине". Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
285
Эстонская биатлонистка завершила ЧМ фразой 'Слава Украине'. Видео

Эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм после исторической для своей команды эстафетной гонки чемпионата мира поддержала Украину. 30-летняя уроженка Таллина, которая вместе с партнершами заняла сенсационное четвертое место, выразила восторг нашей страной, которая продолжает борьбу против военной агрессии России.

В разговоре с журналистом портала "Чемпион" Талихярм назвала результат эстафетной гонки на мировом первенстве просто фантастическим. "Это было безумно! Наши лыжи катили по трассе очень классно и девушки выступали очень круто на первых трех кругах! Что касается меня, то я не нервничала: я старалась не тратить свою энергию на волнение, я стремилась перевести эмоции в то, что это исторический день для нас – мы лидируем на чемпионате мира в эстафете!" – сказала эстонская биатлонистка.

Эстонская биатлонистка завершила ЧМ фразой "Слава Украине". Видео
Эстонская биатлонистка завершила ЧМ фразой "Слава Украине". Видео

Свой комментарий Талихярм, для которой эстафета стала последней гонкой на ЧМ, завершила патриотическим кличем "Слава Украины!". Интересно, что "сине-желтые" финишировали за эстонской сборной, заняв пятое место.

Эстонская биатлонистка завершила ЧМ фразой "Слава Украине". Видео

Накануне украинская биатлонистка Кристина Дмитренко, которая получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей сборной, впервые в карьере приняла участие в масс-страте.

Эстонская биатлонистка завершила ЧМ фразой "Слава Украине". Видео

Как сообщал OBOZ.UA, последняя гонка чемпионата мира по биатлону, который накануне завершился в Нове Место, принесла сенсационный результат.

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