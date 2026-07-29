"Если нет – значит, нет. Такова жизнь". Свитолина приняла неожиданное решение связанное с Монфисом и своей карьерой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№13 WTA) намерена впервые за долгое время вернуться к выступлениям в смешанном парном разряде. Теннисистка хочет сыграть на US Open 2026 вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом, однако участие пары зависит от решения организаторов турнира.

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Свитолина подтвердила, что они с Монфисом хотели бы выйти на корт в миксте во время американского турнира Большого шлема. При этом украинка отметила, что главным препятствием остается недостаточно высокий рейтинг французского теннисиста, поэтому пара рассчитывает получить специальное приглашение (wild card).

"Поживем – увидим. Если удастся сыграть – отлично, если нет – значит, нет. Такова жизнь", – сказала Свитолина в интервью BTU.

Это решение отличается от позиции теннисистки годичной давности. На US Open 2025 Свитолина отказалась выступать в миксте, объяснив это желанием сохранить психологическое равновесие перед матчами одиночного разряда. Тогда она отмечала, что возможные встречи на корте с представителями России и Беларуси вызывали у нее сильный эмоциональный дискомфорт.

За карьеру Свитолина лишь несколько раз заявлялась в смешанный парный разряд. На Australian Open 2015 она вместе с южноафриканцем Равеном Класеном завершила выступление после первого круга, а на Уимблдоне 2014 дуэт с румыном Флорином Мерджей снялся с турнира еще до начала стартового матча.

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