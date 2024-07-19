Элита близка: сборная Украины вышла в полуфинал Евробаскета U-20

Юношеская сборная Украины по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы U-20 в дивизионе В и еще на шаг приблизилась к возвращению в элиту. Подопечные тренера Валерия Плеханова пробились в четверку лучших на турнире благодаря безумной победе над Грузией - 85:76.

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Наши ребята в этой игре только однажды позволили сопернику вести в счете. На первых минутах стартовой четверти грузинские баскетболисты получили фору в три пункта, но "сине-желтые" мгновенно нивелировали это отставание, а затем постепенно стали накручивать собственное преимущество.

К большому перерыву лидерство в счете для сборной Украины достигло десяти пунктов. После возвращения на паркет команда Плеханова даже не думала сбрасывать обороты и в третьей 10-минутке перестреляла грузин 28:19.

Имея "+19" на табло перед решающей четвертью, украинцы несколько расслабились. Соперники мгновенно этим воспользовались и стали стабильно набирать очки. Это привело к тому, что за 42 секунды до финальной сирены Грузия сократила отставание до четырех пунктов. Тем не менее, тактика фола на последних мгновениях игры не принесла ей успеха и в итоге победу праздновали украинцы.

Наши ребята обеспечили себе минимум игру за третье место, а три лучшие команды Евробаскета в дивизионе В поднимутся в классе. В полуфинале соперниками "сине-желтых" станут Нидерланды.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

Питешти, Румыния. 1/4 финала

Украина – Грузия – 85:76 (16:13, 23:16, 28:19, 18:28)

Украина: Скутельщик 18+2 перехвата, Холод 17+9 подборов, Колаволе 8+5 передач + 4 подбора + 2 перехвата, Сипало 7+4 подбора, Николаевчук 6+6 подборов — старт, Кабанов 12, Карасев 8+4 подбора, 7+5 подборов, Величко 2, Черногорицкий 0, Новиков 0

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