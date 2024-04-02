Экс-главный тренер сборной Украины по боксу сказал, что будет в бою Усик – Фьюри

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский считает, что большие габариты Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) не сыграют критического значения в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО). Известный специалист уверен, что украинец просто вымотает соперника.

В качестве аргумента Лоевский привел поединок 2007 года, когда Фьюри проиграл россиянину Максиму Бабанину, который был ростом в 183 см (у Усика – 191 см).

"Но он "придушил" Тайсона – и все. По-моему, Александр уже привык к этим габаритам. Он для меня "профессор", у него IQ зашкаливает, как и у Ломаченко в боксе. Всё зависит от подготовки. Пусть британец будет в своей лучшей форме, но если Саша будет готов, то он просто его замотает и разберется в конце", – цитирует Леонида Николаевича СЭ.

Экс-наставник украинской сборной уверен, что такие большие соперники не привыкли к таким нагрузкам.

"Вот раньше Ломаченко, сейчас Хижняк "висят" на сопернике весь поединок и не дают отдыхать. И Усик так же, он всегда находится рядом и не дает себя ударить. Если Усик будет готов на 100%, то мне кажется, что Фьюри просто устанет. Саша не даст ему думать. Три, четыре, пять раундов и все", – подытожил Лоевский.

Как сообщал OBOZ.UA, изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Отметим, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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