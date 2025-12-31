Украинский защитник Иван Ордец продолжит карьеру в чемпионате Казахстана, подписав контракт с "Актобе". Бывший игрок сборной Украины будет выступать за новый клуб со следующего сезона.

5-я команда Казахстана официально объявил о подписании 33-летнего центрального защитника, отметив его "богатый европейский бэкграунд". Ордец ранее выступал в немецкой Бундеслиге за "Бохум", а также много лет защищал цвета донецкого "Шахтера", с которым регулярно играл в еврокубках. В клубе подчеркнули, что рост футболиста и его опыт должны серьезно усилить оборонительную линию команды.

Сам Ордец признался, что остался доволен первыми впечатлениями от нового этапа карьеры. По его словам, он давно знал об "Актобе" как об амбициозном клубе с большой армией болельщиков, а решение о переходе принимал совместно с семьей и агентом. Защитник отметил, что хочет вместе с командой бороться за самые высокие цели, выполнить все задачи клуба и радовать болельщиков своей игрой.

В 2019 году Иван Ордец из "Шахтера" перешел в "Динамо" Москва, подписав контракт сроком на пять лет.

После 24 февраля Иван молчаливо поддержал нападение агрессоров на свою страну. Кроме того, он засветился на корпоративе по случаю окончания сезона, где веселился вместе с партнерами.

Футболист весело танцевал вместе с одноклубниками, смеялся и праздновал 9-е место в российской Премьер-лиге.

Ордец лишь на пятом месяце полномасштабной войны покинул российский клуб и перебрался в чемпионат Германии.

С 2009 года Иван регулярно выступал за юношеские сборные Украины своего возраста. Он был ключевым игроком и капитаном команды, провёл 51 матч и забил два мяча, а также участвовал в квалификациях чемпионатов Европы U17 и U19.

В 2014 году по рекомендации тренера молодёжной сборной получил первый вызов в национальную команду Украины. Дебютировал за главную сборную с голом, отличившись в матче против Нигера после розыгрыша углового. В дальнейшем попадал в расширенный состав сборной, в том числе в резервную заявку на Евро-2016, а последний матч за Украину сыграл в марте 2018 года.

После перехода в московское "Динамо" вызовы в сборную прекратились. Сам игрок позже отмечал, что причины отсутствия футболистов из российских клубов в сборной Украины очевидны. За карьеру он выиграл несколько титулов с донецким "Шахтёром", завоевал бронзу чемпионата России с "Динамо", а также получал индивидуальные награды, включая премию "Золотой талант Украины".

