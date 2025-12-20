Бывший футболист сборной Украины Иван Ордец не сумел трудоустроиться в Германии после ухода из "Бохума". Даже статус свободного агента не убедил немецкие клубы рассматривать его как усиление.

Как сообщает Kicker, 33-летний центральный защитник находился на просмотре в "Арминии" из Билефельда, выступающей во втором дивизионе Германии. Во время паузы на международные матчи Ордец тренировался с командой, однако по итогам просмотра руководство клуба пришло к выводу, что он не подходит для усиления обороны.

Уроженец Волновахи покинул "Бохум" в начале июля 2025 года после вылета клуба и с тех пор оставался без команды. Возможность подписать игрока без выплаты трансфера также не повлияла на позицию "Арминии", где не увидели в нем необходимого качества для состава.

В минувшем сезоне защитник провел 22 матча за "Бохум" и получил шесть желтых карточек. В 2019 году Иван Ордец из "Шахтера" перешел в "Динамо" Москва, подписав контракт сроком на пять лет.

После 24 февраля Иван молчаливо поддержал нападение агрессоров на свою страну. Кроме того, он засветился на корпоративе по случаю окончания сезона, где веселился вместе с партнерами.

Футболист весело танцевал вместе с одноклубниками, смеялся и праздновал 9-е место в российской Премьер-лиге.

Ордец лишь на пятом месяце полномасштабной войны покинул российский клуб и перебрался в чемпионат Германии.

С 2009 года Иван регулярно выступал за юношеские сборные Украины своего возраста. Он был ключевым игроком и капитаном команды, провёл 51 матч и забил два мяча, а также участвовал в квалификациях чемпионатов Европы U17 и U19.

В 2014 году по рекомендации тренера молодёжной сборной получил первый вызов в национальную команду Украины. Дебютировал за главную сборную с голом, отличившись в матче против Нигера после розыгрыша углового. В дальнейшем попадал в расширенный состав сборной, в том числе в резервную заявку на Евро-2016, а последний матч за Украину сыграл в марте 2018 года.

После перехода в московское "Динамо" вызовы в сборную прекратились. Сам игрок позже отмечал, что причины отсутствия футболистов из российских клубов в сборной Украины очевидны. За карьеру он выиграл несколько титулов с донецким "Шахтёром", завоевал бронзу чемпионата России с "Динамо", а также получал индивидуальные награды, включая премию "Золотой талант Украины".

