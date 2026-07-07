ЧМ-2026. Египет в 1/8 финала сенсационно забил действующим чемпионам мира Аргентине уже на 15-й минуте. Видео

Сборная Египта вышла вперед в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против действующих чемпионов мира аргентинцев. Автором первого мяча стал защитник Яссер Ибрагим, который отличился в начале встречи.

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Поединок проходит 7 июля на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Египтяне открыли счет уже на 15-й минуте первого тайма и повели 1:0.

Гол записал на свой счет Яссер Ибрагим. Для сборной Египта этот мяч продолжил примечательную тенденцию на нынешнем мундиале: команда открывает счет в первом тайме уже в четырех из пяти последних матчей на чемпионатах мира.

На момент публикации новости матч еще идет. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал, где встретится с сильнейшей командой пары Швейцария — Колумбия.