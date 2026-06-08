Джошуа заявил, что все ждут поражения Усика, и назвал боксера, который может побить украинца

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) выразил уверенность в том, что немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) может дать конкурентный бой Александру Усику (25-0, 16 КО). По словам британца, украинский боксер сейчас находится под серьезным давлением общественности.

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Такое мнение Джошуа выразил в интервью журналу The Ring. Уроженец Уотфорда, который сейчас проводит совместные тренировки с Усиком, высоко оценил мастерство Кабайела, а также добавил, что буквально все эксперты и болельщики ожидают поражения украинца.

"Агит давно выступает и я думаю, что он готов к этому вызову. Думаю, он с ним справится. У него есть потенциал, чтобы стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Но разница в том, что когда ты становишься чемпионом, на тебя направлено всеобщее внимание – и это очень важно. Сейчас это видно на примере Усика. Он стал мишенью, потому что люди ждут малейшего признака слабости. У Агита есть потенциал, потому что он еще его не показал. Мы хотим, чтобы он стал чемпионом, чтобы он оправдал наши ожидания", – сказал Джошуа.

Главные истории дня

Напомним, 23 мая Усик победил Рико Верховена (1-1, 1 КО) техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

Всемирный боксерский совет (WBC) уже санкционировал поединок украинца и немца. Сам Кабайел выдвинул ультиматум Усику.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Агита Кабайела Фрэнк Уоррен поставил жесткое условие для Александра Усика.

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