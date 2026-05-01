Усику поставили ультиматум, потребовав отказаться от чемпионского титула

Временный чемпион мира WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) публично обратился к Александру Усику после очередной защиты украинцем своих титулов. Немецкий боксер потребовал от обладателя пояса WBC согласиться на бой с ним или отказаться от чемпионского титула.

Кабайел опубликовал заявление в Instagram, где написал, что больше не намерен молчать в ожидании титульного шанса. По словам временного чемпиона WBC, одних побед нокаутами недостаточно, чтобы получить бой за полноценный пояс.

"Я понял одну вещь за последнее время: просто нокаутировать соперников и молча ждать недостаточно, чтобы получить бой за титул чемпиона мира. Поэтому я больше не буду молчать. Всегда уважительно. Без трэш-тока, только честный разговор. Давай, Усик. Прими бой или освободи пояс", – подчеркнул Кабайел.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Усик должен провести бой именно с Кабайелом.

Фрэнк Уоррен, который ведет дела Кабайела признался, что он и его подопечный не допустят того, чтобы свой следующий бой Усик провел в реванше с Рико Верховеном (1-1, 1 КО), выставив на кон чемпионский титул WBC.

