Украинцам рассказали, нужно ли идти в банки для обмена старых денег: что делать после выпуска обновленных 100 грн

Нацбанк ввел в обращение банкноты в 100 гривен с измененным дизайном – на них появился патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Впрочем, специально обменивать старые купюры на новые украинцам не нужно – ведь магазины и банки обязаны принимать и старые, и обновленные "сотни".

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: новые банкноты появились в обращении с 16 июня.

"Не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 грн предыдущих лет изготовления на модифицированные. Как законное платежное средство они... обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в регуляторе, введение в обращение обновленных 100 грн завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты. В частности:

с 8 августа 2024 года был изменен дизайн для купюр 500 и 1 000 грн ;

; с 23 августа 2024 года – 50 грн ;

; с 21 августа 2025 года – 20 грн;

с 25 февраля 2026 - номиналом 200 грн.

Нацбанк выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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